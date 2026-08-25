Galperin defendió a Mercado Pago por la mora y apuntó a las críticas: "Menos del 3% del monto total"

La discusión sobre el aumento de la morosidad en Argentina sumó este martes un nuevo capítulo luego de que Marcos Galperin saliera públicamente a defender el desempeño de Mercado Pago en el otorgamiento de créditos.

El empresario utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos que apuntaban a las fintech como uno de los principales factores detrás del crecimiento de las deudas impagas. Galperin sostuvo que los datos muestran una realidad diferente y comparó la situación de su compañía con la de los bancos públicos.

“La mediana de mora de los bancos públicos es $1,4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0,1 millón”, afirmó. Y agregó otro dato para respaldar su argumento: “Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15%”.

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Qué hay detrás de la discusión por la mora

La controversia se intensificó después de la difusión de un informe elaborado por Matías Fernández, exfuncionario y fundador de la consultora Pública, a partir del análisis de información de la Central de Deudores del Banco Central y datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El estudio permitió observar no solamente cuántas personas tienen deudas impagas, sino también cuánto dinero concentra cada segmento del sistema financiero.

Uno de los principales datos es que Mercado Pago tiene una enorme cantidad de personas registradas con algún nivel de deuda. De hecho, supera los 6,5 millones de deudores y concentra aproximadamente el 19% de las personas morosas.

Sin embargo, esa participación cambia considerablemente cuando se observa el dinero involucrado.

Según el relevamiento, Mercado Libre concentra el 2,9% del monto total en mora del sistema. La diferencia entre ambas cifras resulta clave para entender el argumento utilizado por Galperin: la plataforma tiene muchos deudores, pero las obligaciones individuales son, en promedio, considerablemente menores que las registradas en la banca tradicional.

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La comparación que hizo Galperin

El empresario tomó como referencia la mediana de la deuda en mora, un indicador que permite conocer el valor que divide a los deudores en dos grupos iguales.

En Mercado Libre, ese monto se ubica alrededor de los $116.000, según el informe citado.

La cifra es significativamente inferior a la registrada en otras entidades. Por ejemplo, el estudio ubicó la mediana de la mora en Naranja en $260.000, mientras que en Brubank superó el medio millón de pesos.

La distancia es todavía mayor cuando la comparación se realiza con algunos bancos tradicionales. La mediana correspondiente al Banco Provincia se ubicó en torno a $1,75 millones, mientras que en Credicuotas alcanzó aproximadamente $840.000.

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O sea, digamos, para los Perionistas escandalizados por la mora (que no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma): la mediana de mora de los BANCOS PUBLICOS es $1.4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0.1… https://t.co/PYVgnGJBan — Marcos Galperin (@marcos_galperin) August 25, 2026

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Galperin utilizó esta diferencia para cuestionar la idea de que Mercado Pago sea uno de los principales responsables del deterioro de la calidad crediticia.

Además, sostuvo que las críticas no contemplan otro aspecto: el crecimiento de la cantidad de créditos otorgados que sí son pagados en tiempo y forma.

“Menos del 3% de la mora del sistema”

Uno de los principales argumentos planteados por Galperin fue la participación de Mercado Libre dentro del total de dinero impago.

Según los datos que difundió, menos del 3% de la mora total del sistema corresponde a Mercado Libre, mientras que Banco Nación y Banco Provincia, considerados en conjunto, concentran alrededor del 15%.

La comparación apunta a diferenciar dos cuestiones que suelen aparecer mezcladas en el debate: la cantidad de personas endeudadas y el monto total de dinero que se encuentra en mora.

Mercado Pago tiene una enorme base de usuarios y una fuerte presencia en el crédito de pequeños montos. Por eso, puede representar una proporción elevada de las personas con algún nivel de deuda sin que eso implique una participación equivalente en el dinero total impago.

Qué muestra el informe sobre los grandes deudores

El análisis de Fernández también muestra que la mora está fuertemente concentrada.

Alrededor del 17% de los morosos debe menos de $100.000, mientras que casi el 40% tiene deudas inferiores a un Salario Mínimo Vital y Móvil, establecido en $376.600 en los datos utilizados para el estudio.

En el otro extremo, un grupo mucho más reducido concentra la mayor parte del dinero impago.

Según el informe, el 14,5% de los deudores con mayores compromisos concentra el 73% del volumen total en mora.

Esto significa que la cantidad de personas con deudas no necesariamente permite dimensionar el impacto económico de la morosidad. Una parte significativa de los individuos adeuda montos relativamente pequeños, mientras que un grupo minoritario acumula obligaciones mucho más elevadas.

Los bancos tradicionales concentran la mayor parte del dinero en mora

El informe también pone el foco en la distribución de la deuda entre los distintos tipos de entidades.

Los bancos tradicionales concentran cerca del 65% del monto total impago. Dentro de ese universo, las entidades privadas reúnen alrededor del 45% del dinero en mora, con unos 1,59 millones de personas endeudadas y una mediana de aproximadamente $1,46 millones por persona.

En el segmento público, Banco Nación y Banco Provincia concentran conjuntamente cerca del 15% del monto total en mora.

El contraste con Mercado Pago aparece nuevamente al comparar el número de deudores con el dinero involucrado: la fintech tiene muchos más usuarios con algún nivel de deuda, pero el monto promedio o mediano de esas obligaciones es sustancialmente inferior.

“Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor”

El propio informe utilizado por Galperin fue especialmente enfático en su evaluación de la plataforma.

El análisis plantea que, a partir de los datos disponibles, Mercado Pago no aparece como el principal problema de la morosidad, sino que presenta indicadores relativamente favorables frente a otras categorías del sistema.

La explicación está vinculada con el modelo de crédito de la compañía: préstamos de menor monto, otorgados a una cantidad muy amplia de usuarios y con sistemas propios de evaluación de riesgo.

Ese esquema permite que la fintech tenga una enorme cantidad de personas dentro de su cartera crediticia sin que eso se traduzca necesariamente en una proporción similar del dinero total que permanece impago.

Galperin cuestionó las críticas a las fintech

En su respuesta pública, el fundador de Mercado Libre también cuestionó la forma en que algunos medios y analistas presentaron la evolución de la morosidad.

Galperin sostuvo que se pone el foco en el aumento de los créditos que no se pagan, pero no se considera en la misma medida el crecimiento de la cantidad y el volumen de préstamos que sí cumplen con sus vencimientos.

Su planteo busca poner en contexto la expansión del crédito digital: Mercado Pago incorporó a millones de personas al sistema financiero y otorgó préstamos de montos relativamente bajos, lo que incrementó su presencia tanto entre quienes pagan como entre quienes registran atrasos.

La discusión llegó hasta Javier Milei

El debate también tuvo repercusión política. El presidente Javier Milei replicó los datos del informe y cuestionó a los periodistas que habían puesto el foco en la situación de Mercado Pago.

El mandatario utilizó sus redes sociales para sostener que la información difundida demostraba que existía una “opereta” alrededor del tema de la morosidad y apuntó contra quienes habían presentado a las fintech como responsables centrales del fenómeno.

Así, una discusión inicialmente vinculada con la evolución del crédito y las deudas impagas terminó incorporándose al debate político y mediático.