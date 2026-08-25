La Guardia Nacional de Luisiana concluye su misión en Nueva Orleans tras ocho meses de patrullas

NUEVA ORLEANS (AP) — La Guardia Nacional de Luisiana está finalizando su despliegue de ocho meses en Nueva Orleans, con la retirada de las tropas programada para antes de que termine el mes. Los 120 efectivos que permanecen en la ciudad realizaron su último patrullaje el lunes y concluirán su misión el 31 de agosto, según informó el teniente coronel Noel Collins, portavoz de la Guardia.

A finales de diciembre, se desplegaron 350 efectivos en Nueva Orleans para fortalecer la seguridad pública en el Barrio Francés durante las celebraciones de Año Nuevo, un año después de que un ataque en Bourbon Street resultara en la muerte de 14 personas. Aunque inicialmente se había planeado que las tropas regresaran a casa tras las festividades de Mardi Gras en febrero, el despliegue se redujo y se extendió hasta agosto.

La operación fue solicitada por el gobernador republicano Jeff Landry y autorizada por el presidente Donald Trump, en un contexto de misiones similares de la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Washington y Memphis. La presencia de tropas en Nueva Orleans no es un hecho aislado, ya que se han desplegado en ocasiones anteriores para eventos como el Super Bowl y Mardi Gras.

Durante su tiempo en la ciudad, las tropas llevaron a cabo más de 4.000 patrullajes y colaboraron con las fuerzas del orden en 171 arrestos, principalmente en el histórico Barrio Francés, conocido por su afluencia de turistas.

La alcaldesa demócrata Helena Moreno, quien había expresado su oposición al despliegue inicial, agradeció en un comunicado a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Luisiana por su servicio. El gobernador Landry, un aliado cercano de Trump, afirmó que la presencia militar había mejorado la seguridad en la ciudad, y destacó que esta misión, aunque temporal, proporcionó a los soldados un entrenamiento valioso que de otro modo no habrían recibido.

En cuanto a la situación del crimen en Nueva Orleans, las estadísticas indican que la violencia ha disminuido en los últimos años, en línea con las tendencias a nivel nacional, según datos del departamento de policía local.