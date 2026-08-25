Internaron a Cuti Carabajal en Santiago del Estero: qué se sabe sobre su estado de salud

Cuti Carabajal, uno de los grandes referentes del folclore santiagueño, fue internado el lunes en una clínica de Santiago del Estero para realizarse un chequeo general. El músico, de 79 años, evoluciona favorablemente y, según informó su sobrino y compañero artístico Roberto Carabajal, podría recibir el alta en los próximos días.

La internación se produjo el lunes al mediodía. En las últimas horas habían circulado versiones que vinculaban el cuadro con una posible neumonía bilateral, aunque Roberto Carabajal aclaró que todavía se esperan los resultados de los estudios médicos para conocer con precisión el diagnóstico.

“Quedó internado para un chequeo de todo. Seguramente hoy ya se van a empezar a conocer los resultados de ese chequeo general y creo que ya mañana le dan el alta”, explicó Roberto en diálogo exclusivo con Cadena 3.

Según detalló, en principio se trataría de un resfrío fuerte. Además, recordó que Cuti es asmático desde hace años y que los cuadros respiratorios suelen afectarlo especialmente en determinadas circunstancias.

“Él de hace años es asmático, con eso que por ahí con el frío y el cansancio y viajes los joden un poco”, señaló Roberto.

Cuti Carabajal, nacido en Santiago del Estero, forma parte de una de las familias más importantes de la música folclórica argentina. Fue integrante de Los Carabajal y, desde finales de la década de 1980, consolidó junto a su sobrino Roberto un reconocido dúo que recorrió escenarios y festivales de todo el país.

En los últimos años, ambos volvieron a tener una fuerte presencia pública a partir de su entrañable vínculo con el joven artista Milo J, quien se acercó al folclore y compartió con ellos distintas experiencias musicales.

Esa relación permitió que una nueva generación conociera de cerca la trayectoria y la música de los históricos artistas santiagueños.

Durante su internación en Santiago del Estero, Cuti permanece acompañado por integrantes de su familia. Allí se encuentran su sobrino Roberto Carabajal, su hija Pamela y su hermano Agustín Carabajal.

Por el momento, la familia aguarda los resultados del chequeo médico para determinar los pasos a seguir. La expectativa es que, si continúa con la evolución favorable que describió Roberto, pueda recibir el alta próximamente.

Informe de Alejandro Bustos.