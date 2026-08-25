Ecuador aprueba ley que permite a militares colaborar con la policía sin estado de excepción
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma que permite a las fuerzas armadas apoyar a la policía en tareas de seguridad interna, sin necesidad de un estado de excepción. La medida busca enfrentar la creciente violencia criminal en el país.
FOTO: Ecuador: legislatura aprueba que militares apoyen a la policía sin necesidad de estado de excepción
QUITO — La Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde el martes a una reforma legal que habilita a las fuerzas armadas a respaldar a la policía en tareas relacionadas con la seguridad interna y la lucha contra el crimen organizado, sin que sea necesario que el gobierno declare un estado de excepción.
Con el apoyo de 83 legisladores de un total de 151, se aprobó el proyecto conocido como Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía. El partido opositor Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, se opuso a la iniciativa.
El presidente Daniel Noboa ha enfrentado una creciente ola de violencia en el país, decretando 23 estados de excepción desde que asumió el cargo en noviembre de 2023. El último de estos estados de excepción se encuentra vigente desde mediados de este mes en diez de las 24 provincias del país.
La legisladora oficialista Inés Alarcón, quien propuso el proyecto, argumentó durante el debate que Ecuador "necesita una respuesta permanente y constitucional ante las amenazas" del crimen organizado, incluyendo delitos como el narcotráfico y la extorsión. Alarcón enfatizó que las respuestas del Estado no deben depender únicamente de medidas extraordinarias.
La legislación ecuatoriana anteriormente permitía el apoyo militar a la policía solo en situaciones excepcionales de seguridad, excluyendo así la violencia provocada por bandas criminales.
El gobierno de Noboa también mantiene un decreto de conflicto armado interno desde enero de 2024, que busca contener la violencia criminal que ha ido en aumento en el país en la última década.
Noboa ha recibido apoyo en la lucha contra el crimen organizado de varios gobiernos, incluido el de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que ha proporcionado equipos de seguridad para combatir esta problemática.
Lectura rápida
¿Qué aprobó la Asamblea Nacional de Ecuador?
Aprobó una reforma que permite a las fuerzas armadas colaborar con la policía sin necesidad de un estado de excepción.
¿Quién propuso la reforma?
La propuesta fue presentada por la legisladora oficialista Inés Alarcón.
¿Cuántos estados de excepción ha declarado Noboa?
Desde su llegada al poder, Noboa ha decretado 23 estados de excepción en respuesta a la violencia criminal.
¿Cuál es el objetivo de la nueva ley?
La ley busca proporcionar una respuesta permanente y constitucional a la creciente violencia provocada por el crimen organizado.
¿Qué apoyo ha recibido Ecuador en esta lucha?
Ecuador ha recibido asistencia de varios gobiernos, incluyendo el de Donald Trump, en su lucha contra el crimen organizado.
[Fuente: AP]