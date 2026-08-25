Tierra del Fuego denunció la presencia de un buque petrolero británico en el puerto intervenido

FOTO: El buque petrolero británico. (Foto: El Diario del Fin del Mundo)

Un barco petrolero de bandera británica amarró recientemente en el puerto intervenido de Ushuaia, reavivando la tensión en la provincia de Tierra del Fuego.

La situación surgió debido a la presencia del barco, el cual llegó procedente del terminal de Cullen. El vocero del gobierno nacional aclaró que el amarre fue autorizado por el gobierno provincial.

Además, se destacó la instalación de un radar de origen británico y que la legislatura provincial ha formado una comisión de investigación para esclarecer quién autorizó su funcionamiento.

El barco, que cargó crudo en una monoboya cercana antes de dirigirse a Estados Unidos, genera cuestionamientos sobre las relaciones de la provincia con el Reino Unido.

Los análisis indican que el gobierno provincial estaba al tanto del amarre, a pesar de las declaraciones de repudio del secretario de Malvinas, Andrés Dachary.

El vocero presidencial agregó que la ley Gaucho-Rivero, que prohíbe abastecer a barcos británicos en la provincia, no se aplicó en este caso, lo que ha generado un clima de incertidumbre en Tierra del Fuego sobre cómo se manejarán los recursos naturales ante la presencia de intereses extranjeros.

Informe de Sebastián Peri Robledo.