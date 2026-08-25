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Tierra del Fuego denunció la presencia de un buque petrolero británico en el puerto intervenido

Un barco de bandera británica amarró en Ushuaia, autorizada por el gobierno provincial. La situación reaviva la polémica por la explotación de recursos en la región.

25/08/2026 | 19:12Redacción Cadena 3

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El buque petrolero británico. (Foto: El Diario del Fin del Mundo)

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    Audio. Tierra del Fuego denunció la presencia de un buque petrolero británico en el puerto intervenido

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Un barco petrolero de bandera británica amarró recientemente en el puerto intervenido de Ushuaia, reavivando la tensión en la provincia de Tierra del Fuego.

La situación surgió debido a la presencia del barco, el cual llegó procedente del terminal de Cullen. El vocero del gobierno nacional aclaró que el amarre fue autorizado por el gobierno provincial.

Además, se destacó la instalación de un radar de origen británico y que la legislatura provincial ha formado una comisión de investigación para esclarecer quién autorizó su funcionamiento.

El barco, que cargó crudo en una monoboya cercana antes de dirigirse a Estados Unidos, genera cuestionamientos sobre las relaciones de la provincia con el Reino Unido.

Los análisis indican que el gobierno provincial estaba al tanto del amarre, a pesar de las declaraciones de repudio del secretario de Malvinas, Andrés Dachary.

El vocero presidencial agregó que la ley Gaucho-Rivero, que prohíbe abastecer a barcos británicos en la provincia, no se aplicó en este caso, lo que ha generado un clima de incertidumbre en Tierra del Fuego sobre cómo se manejarán los recursos naturales ante la presencia de intereses extranjeros.

Informe de Sebastián Peri Robledo.

Lectura rápida

¿Qué barco amarró en Ushuaia?
Un barco petrolero de bandera británica.

¿Quién autorizó el amarre del barco?
El amarre fue autorizado por el gobierno provincial.

¿Qué instalación se destacó en la situación?
La instalación de un radar de origen británico.

¿Cuál es la ley que prohíbe abastecer a barcos británicos?
La ley Gaucho-Rivero.

¿Quién es el secretario de Malvinas que repudió el amarre?
El secretario de Malvinas es Andrés Dachari.

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