FOTO: Las Pelotas estrena “Cuando ves alrededor” y anticipa su nuevo disco “Sin la piel” por Cosquín Rock

Las Pelotas se preparan para una nueva etapa discográfica. Este miércoles, la banda presenta “Cuando ves alrededor”, el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, “Sin la piel”, a las 17 hs en exclusiva por Cosquín Rock Radio en 95,5.

En diálogo con Paul Guzmán, de Cosquín Rock Radio, Germán Daffunchio, cantante y guitarrista de Las Pelotas, se mostró especialmente entusiasmado con la nueva canción y con todo lo que representa este próximo trabajo.

“Estoy muy contento con el lanzamiento de este tema. Es parte del nuevo material de Las Pelotas, un tema que amo profundamente, que me encanta”, contó Daffunchio.

Y agregó, fiel al espíritu de la banda: “Es hiperrealístamente típico pelotero. No nos guardamos nunca nada”.

Para el músico, el resultado de esta nueva canción es motivo de orgullo por el trabajo realizado durante su producción: “Me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos con este tema. Es realmente espectacular”.

“Un disco bien pelotero”

“Cuando ves alrededor” es apenas una muestra de lo que llegará con “Sin la piel”, un álbum que, según Daffunchio, mantiene intacta la identidad de Las Pelotas pero propone un recorrido musical amplio.

“Es un disco que me encanta, que es bien pelotero. Tiene de todo, va con todo a todos lados”, definió.

El cantante también destacó la cantidad de trabajo que hay detrás del nuevo material: “Se nota muchísimo la cantidad de trabajo que tiene puesto encima”.

La intención, explicó, fue hacer un álbum cargado de canciones y de diferentes climas: “Queríamos hacer un disco lleno de música y de todo tipo, bien pelotero”.

Con esa premisa, Las Pelotas ya tienen todo listo para compartir su nuevo trabajo con sus seguidores.

“Estoy feliz de que salga y que lo disfrute la gente. Es un regalo que hacemos al mundo”, expresó Daffunchio.

Las Pelotas, otra vez en camino

Con “Cuando ves alrededor”, la banda suma una nueva pieza a la construcción de “Sin la piel”, un disco que llegará el 10 de septiembre y que promete llevar nuevamente el sello inconfundible de Las Pelotas.

El segundo adelanto se estrena este miércoles y marca el regreso de una de las bandas fundamentales del rock argentino con material nuevo.