Horror en Tucumán: un hombre mató a su hijo de 7 años y luego se quitó la vida

FOTO: El hombre, de 38 años, y el niño fueron encontrados sin vida en una vivienda.

Un hombre de 38 años mató a su hijo de 7 años y posteriormente se quitó la vida en una vivienda de barrio Sur, en San Miguel de Tucumán, en un caso que provocó conmoción y es investigado por la Justicia.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Entre Ríos al 1100. La reconstrucción preliminar fue confirmada por el fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II y a cargo de la investigación.

De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la causa, el hombre le habría suministrado medicación al niño, que tenía autismo severo, provocándole la muerte. Las circunstancias y la causa precisa del fallecimiento deberán quedar determinadas mediante los correspondientes estudios forenses.

Posteriormente, cerca de las 4 de la madrugada, el hombre envió mensajes a otros dos hijos, mellizos, y les pidió que fueran a la vivienda alrededor de las 8.30 porque necesitaba hablar con ellos.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, entre ese mensaje y la llegada de sus hijos el hombre se quitó la vida. En la vivienda, además, los investigadores encontraron una carta que habría dejado antes de morir.

En ese escrito, de acuerdo con la información conocida durante la investigación, manifestó que próximamente debía ser trasladado a Córdoba en el marco de una causa judicial y planteó que no habría una persona que pudiera asumir el cuidado del niño en las condiciones que necesitaba.

El hombre se encontraba bajo arresto domiciliario y tenía al pequeño a su cargo. Según la información preliminar, estaba involucrado en una causa por asociación ilícita que se tramita en Córdoba y que estaría vinculada a una investigación por narcotráfico.

También se conoció que se había separado de su pareja hacía aproximadamente dos o tres meses. Los investigadores buscan ahora reconstruir el contexto previo al episodio y determinar con precisión la secuencia de los hechos, sin que esa circunstancia pueda establecerse por sí sola como una explicación de lo ocurrido.

En el domicilio trabajaron efectivos policiales, personal de la Comisaría Segunda y especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), bajo las directivas de la Fiscalía.

La causa es investigada como un filicidio seguido de suicidio. Las pericias, autopsias y demás medidas judiciales serán determinantes para completar la reconstrucción del caso.

Informe de Rosalía Cazorla.