El Bayern Múnich toma medidas con Musiala tras sus desmayos en la pretemporada

FOTO: Musiala durante uno de los preocupantes episodios que protagonizó en la pretemporada.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El Bayern Múnich ha decidido implementar medidas específicas respecto a la salud del delantero alemán Jamal Musiala, quien generó gran inquietud tras desmayarse en dos partidos amistosos durante la reciente pretemporada.

El primer incidente ocurrió en un amistoso contra el Leipzig el 15 de agosto, y tres días después, Musiala volvió a sufrir un desmayo en el encuentro ante el Heidenheim.

Ante la alarma que sus episodios causaron, Musiala brindó un mensaje tranquilizador, afirmando que "me diagnosticaron unas crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica".

Como consecuencia de esta situación, el joven futbolista ha estado trabajando de manera individual y siguiendo un plan de entrenamiento específico, mientras que el cuerpo médico del club ha realizado ajustes en su medicación, cuyos efectos se esperan en un plazo de 10 a 14 días.

El director técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, explicó que "ha cambiado un poco algo en su tratamiento. Eso ha tenido algunos efectos secundarios... Es completamente normal que en un tratamiento se pruebe algo diferente".

Por lo tanto, Musiala, que no participó en el partido del sábado pasado donde su equipo derrotó 2-1 al Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, se perderá al menos tres encuentros más. El Bayern Múnich se enfrentará al Stuttgart y al Schalke 04 en la Bundesliga el 28 de agosto y el 5 de septiembre, respectivamente, y tampoco estará disponible para el partido contra el Osnabrück en la primera ronda de la Copa de Alemania el 2 de septiembre.

El regreso de Musiala podría concretarse el 13 de septiembre, cuando el Bayern Múnich se enfrente al Elversberg en la tercera fecha de la Bundesliga.