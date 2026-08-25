El clásico entre Central y Newell’s podría cambiar de día: ¿cuándo se jugaría?

El clásico entre Rosario Central y Newell’s podría cambiar de día. En el borrador de la AFA, el partido aparece programado para el domingo 6 de septiembre a las 16, aunque desde Seguridad de la Provincia plantearon que el encuentro se dispute el sábado 5.

La modificación todavía no fue confirmada y la definición podría conocerse entre este lunes y martes. La AFA no tendría inconvenientes en cambiar la fecha si finalmente la Provincia determina que el partido debe jugarse el sábado por cuestiones vinculadas al operativo de seguridad.

Además, el calendario de Newell’s aparece como otro factor a considerar: el conjunto rojinegro tiene previsto jugar el lunes siguiente en La Plata. Si el clásico se mantiene para el domingo, tendrá un menor margen de descanso. Por ahora, el 6 de septiembre a las 16 continúa como la fecha que figura en el cronograma, mientras se espera la resolución definitiva.