Un trabajador municipal murió compactado por un camión recolector de basura

Un trágico accidente laboral ocurrió en un basural del paraje Mistol, cerca de la localidad santiagueña de Fernández, donde un recolector municipal de 32 años murió aplastado por el sistema compactador del camión recolector en el que trabajaba. La víctima fue identificada como David Manuel Tejeda.

El hecho se produjo alrededor de las 9.30 del lunes, mientras el equipo de trabajadores realizaba las maniobras habituales para descargar los residuos domiciliarios.

Tras finalizar la descarga, uno de sus compañeros, Juan Miguel Cordero, accionó la palanca para bajar la tolva sin advertir que Tejeda se encontraba detrás de la unidad, lo que provocó que el operario quedara aprisionado y falleciera de forma instantánea.

Por disposición del fiscal Hugo Herrera, personal de la Comisaría 35 y peritos de la Departamental 8 trabajaron en el predio para reconstruir la mecánica del hecho.

La Justicia dispuso la aprehensión e imputación de Cordero por el delito de homicidio culposo, mientras investiga si la víctima intentaba revisar el interior del camión o si existió una falla en las advertencias durante la maniobra.

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