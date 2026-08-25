Un trabajador municipal murió compactado por un camión recolector de basura
David Manuel Tejeda, de 32 años, falleció al quedar atrapado mientras descargaban residuos en Fernández. Un compañero quedó detenido por homicidio culposo.
25/08/2026 | 13:21Redacción Cadena 3
FOTO: David Manuel Tejeda tenía 32 años.
Un trágico accidente laboral ocurrió en un basural del paraje Mistol, cerca de la localidad santiagueña de Fernández, donde un recolector municipal de 32 años murió aplastado por el sistema compactador del camión recolector en el que trabajaba. La víctima fue identificada como David Manuel Tejeda.
El hecho se produjo alrededor de las 9.30 del lunes, mientras el equipo de trabajadores realizaba las maniobras habituales para descargar los residuos domiciliarios.
Tras finalizar la descarga, uno de sus compañeros, Juan Miguel Cordero, accionó la palanca para bajar la tolva sin advertir que Tejeda se encontraba detrás de la unidad, lo que provocó que el operario quedara aprisionado y falleciera de forma instantánea.
Por disposición del fiscal Hugo Herrera, personal de la Comisaría 35 y peritos de la Departamental 8 trabajaron en el predio para reconstruir la mecánica del hecho.
La Justicia dispuso la aprehensión e imputación de Cordero por el delito de homicidio culposo, mientras investiga si la víctima intentaba revisar el interior del camión o si existió una falla en las advertencias durante la maniobra.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el basural de Mistol?
Un recolector municipal murió aplastado por el sistema compactador de un camión recolector.
¿Quién es la víctima del accidente?
La víctima fue identificada como David Manuel Tejeda, un recolector municipal de 32 años.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió alrededor de las 9.30 del lunes.
¿Quién fue responsable del accidente?
Juan Miguel Cordero accionó la palanca del camión sin darse cuenta de que Tejeda estaba detrás.
¿Qué medidas tomó la Justicia?
La Justicia imputó a Cordero por homicidio culposo y está investigando las circunstancias del accidente.