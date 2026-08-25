En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un trabajador municipal murió compactado por un camión recolector de basura

David Manuel Tejeda, de 32 años, falleció al quedar atrapado mientras descargaban residuos en Fernández. Un compañero quedó detenido por homicidio culposo.

25/08/2026 | 13:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Santiago del Estero

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
David Manuel Tejeda tenía 32 años.

FOTO: David Manuel Tejeda tenía 32 años.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un trágico accidente laboral ocurrió en un basural del paraje Mistol, cerca de la localidad santiagueña de Fernández, donde un recolector municipal de 32 años murió aplastado por el sistema compactador del camión recolector en el que trabajaba. La víctima fue identificada como David Manuel Tejeda.

El hecho se produjo alrededor de las 9.30 del lunes, mientras el equipo de trabajadores realizaba las maniobras habituales para descargar los residuos domiciliarios.

Tras finalizar la descarga, uno de sus compañeros, Juan Miguel Cordero, accionó la palanca para bajar la tolva sin advertir que Tejeda se encontraba detrás de la unidad, lo que provocó que el operario quedara aprisionado y falleciera de forma instantánea.

Por disposición del fiscal Hugo Herrera, personal de la Comisaría 35 y peritos de la Departamental 8 trabajaron en el predio para reconstruir la mecánica del hecho.

La Justicia dispuso la aprehensión e imputación de Cordero por el delito de homicidio culposo, mientras investiga si la víctima intentaba revisar el interior del camión o si existió una falla en las advertencias durante la maniobra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el basural de Mistol?
Un recolector municipal murió aplastado por el sistema compactador de un camión recolector.

¿Quién es la víctima del accidente?
La víctima fue identificada como David Manuel Tejeda, un recolector municipal de 32 años.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió alrededor de las 9.30 del lunes.

¿Quién fue responsable del accidente?
Juan Miguel Cordero accionó la palanca del camión sin darse cuenta de que Tejeda estaba detrás.

¿Qué medidas tomó la Justicia?
La Justicia imputó a Cordero por homicidio culposo y está investigando las circunstancias del accidente.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf