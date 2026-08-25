Life360 lanza etiquetas escaneables para mascotas y funciones de seguimiento de cuidados

Life360, la popular aplicación de localización y seguridad familiar, amplió sus capacidades de seguimiento de mascotas con el lanzamiento de una nueva línea de etiquetas escaneables por $7.99. Este nuevo producto permite a las familias recibir alertas cuando un animal perdido es encontrado, además de compartir su última ubicación conocida.

La compañía había incursionado en el sector de tecnología para mascotas el año pasado, lanzando rastreador GPS que aprovecha las capacidades de localización que integró tras la adquisición de Tile en 2021. Desde entonces, más de 8 millones de mascotas se han añadido a las cuentas de los usuarios de la aplicación, según informaron.

Sin embargo, Life360 descubrió que no todos los dueños de mascotas desean un rastreador voluminoso en el collar de sus animales, y muchos solo buscan poner su información de contacto en una etiqueta. Las nuevas etiquetas escaneables cumplen con esta necesidad.

Lo interesante de estas etiquetas es que, al escanear el código QR impreso en ellas, no solo se comparte el número de teléfono del dueño, sino que también se envía una alerta a través de la aplicación Life360 instalada en los teléfonos de la familia. Esto proporciona tranquilidad a las familias que buscan a sus mascotas perdidas, ya que también se registra la última ubicación conocida, útil si el animal se escapa de nuevo.

Las familias pueden actualizar sus datos de contacto a través del perfil de mascotas en la aplicación. Además, Life360 está lanzando nuevas funciones de cuidado para mascotas, que permiten a los usuarios programar "registros de cuidado" para gestionar y rastrear si la mascota ha sido alimentada, paseada, medicada o si se ha limpiado su área.

Otra novedad es la función de "Alertas de Zoomies", que rastrea los momentos de energía que tiene la mascota a lo largo del día. Un resumen semanal también brindará detalles sobre las rutinas, como la distancia recorrida y quién en la familia proporcionó más atención a la mascota durante la semana.

Con estas nuevas características, Life360 también está haciendo que sus rastreadores para mascotas sean más accesibles. Antes, los rastreadores GPS solo estaban disponibles con las suscripciones de nivel Platinum y Gold, pero ahora también se incluirán en el paquete Silver de $99 al año.

Las nuevas etiquetas y rastreadores GPS están disponibles en el sitio web de Life360 y en Amazon en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido.