Dos muertes por sarampión en Pensilvania: primeros decesos en EE.UU. en 2026

FOTO: Mueren por sarampión 2 personas no vacunadas en Pensilvania, los primeros decesos en EE.UU. este año

FILADELFIA — Dos personas no vacunadas en el condado de Lancaster, al oeste de Filadelfia, perdieron la vida a causa del sarampión, según informaron el martes las autoridades de salud estatales. Este hecho representa las primeras muertes por esta enfermedad en Estados Unidos durante el año 2026.

La secretaria de Salud del estado, la doctora Debra Bogen, expresó sus condolencias a las familias afectadas y destacó que, dado que el sarampión había sido prácticamente erradicado en la región durante más de 30 años, muchas personas no están familiarizadas con la gravedad que puede tener esta enfermedad.

En lo que va del año, Estados Unidos ha registrado un aumento significativo en los casos de sarampión, alcanzando cifras que no se veían desde 1991. Hasta el jueves, se habían reportado 2.777 casos, superando el récord de 2025, que había sido de 2.289. El año pasado, tres personas también fallecieron debido a esta enfermedad.

Funcionarios de salud de diversos países se reunirán en noviembre para evaluar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión. Desde que el país logró eliminar la propagación local de la enfermedad en 2000, las tasas de vacunación han disminuido, ubicándose por debajo del 95% necesario para prevenir brotes.

El año pasado, las tasas de vacunación en jardines de infantes en Estados Unidos disminuyeron levemente, mientras que el número de niños con exenciones de vacunación alcanzó un nivel récord, según datos recientes.

El condado de Lancaster es conocido por ser el corazón de la comunidad amish en Pensilvania, un grupo que a menudo se muestra reticente a adoptar intervenciones médicas modernas, incluidas las vacunas. Según datos estatales, aproximadamente el 88% de los niños de kínder en el condado estaban al día con sus vacunas contra el sarampión durante el último año escolar.

Pensilvania ha contabilizado cerca de 400 casos de sarampión en lo que va del año, según funcionarios estatales.