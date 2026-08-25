Dos muertes por sarampión en Pensilvania: primeros decesos en EE.UU. en 2026
Autoridades de salud de Pensilvania confirman que dos residentes no vacunados fallecieron por sarampión, marcando las primeras muertes relacionadas con esta enfermedad en Estados Unidos en lo que va de 2026.
FOTO: Mueren por sarampión 2 personas no vacunadas en Pensilvania, los primeros decesos en EE.UU. este año
FILADELFIA — Dos personas no vacunadas en el condado de Lancaster, al oeste de Filadelfia, perdieron la vida a causa del sarampión, según informaron el martes las autoridades de salud estatales. Este hecho representa las primeras muertes por esta enfermedad en Estados Unidos durante el año 2026.
La secretaria de Salud del estado, la doctora Debra Bogen, expresó sus condolencias a las familias afectadas y destacó que, dado que el sarampión había sido prácticamente erradicado en la región durante más de 30 años, muchas personas no están familiarizadas con la gravedad que puede tener esta enfermedad.
En lo que va del año, Estados Unidos ha registrado un aumento significativo en los casos de sarampión, alcanzando cifras que no se veían desde 1991. Hasta el jueves, se habían reportado 2.777 casos, superando el récord de 2025, que había sido de 2.289. El año pasado, tres personas también fallecieron debido a esta enfermedad.
Funcionarios de salud de diversos países se reunirán en noviembre para evaluar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión. Desde que el país logró eliminar la propagación local de la enfermedad en 2000, las tasas de vacunación han disminuido, ubicándose por debajo del 95% necesario para prevenir brotes.
El año pasado, las tasas de vacunación en jardines de infantes en Estados Unidos disminuyeron levemente, mientras que el número de niños con exenciones de vacunación alcanzó un nivel récord, según datos recientes.
El condado de Lancaster es conocido por ser el corazón de la comunidad amish en Pensilvania, un grupo que a menudo se muestra reticente a adoptar intervenciones médicas modernas, incluidas las vacunas. Según datos estatales, aproximadamente el 88% de los niños de kínder en el condado estaban al día con sus vacunas contra el sarampión durante el último año escolar.
Pensilvania ha contabilizado cerca de 400 casos de sarampión en lo que va del año, según funcionarios estatales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Dos residentes no vacunados en Pensilvania murieron por sarampión.
¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son dos personas que vivían en el condado de Lancaster.
¿Cuándo sucedió?
Los decesos fueron reportados el martes, marcando las primeras muertes por sarampión en Estados Unidos en 2026.
¿Dónde se registraron los casos?
Los casos se registraron en el condado de Lancaster, conocido por su comunidad amish.
¿Por qué es relevante?
Este año, Estados Unidos enfrenta su peor brote de sarampión desde 1991, con casi 400 casos reportados en Pensilvania.
[Fuente: AP]