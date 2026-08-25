Sinaloa tiene nueva gobernadora tras la salida de Rocha Moya por investigaciones en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO — El Congreso del estado mexicano de Sinaloa eligió el martes a una diputada oficialista como gobernadora en reemplazo de Rubén Rocha Moya, quien se separó del cargo el pasado fin de semana tras recibir críticas por haber retornado a sus funciones pese a la investigación que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El partido gobernante Morena utilizó su mayoría para nombrar a la diputada federal Graciela Domínguez Nava como la nueva gobernadora interina de Sinaloa, buscando mitigar las tensiones políticas que surgieron en este violento estado del norte del país tras la salida de Rocha Moya.

Domínguez Nava, de 49 años, es diputada federal de Morena por Sinaloa y ocupó entre 2021 y 2024 la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado durante la administración de Rocha Moya. Su mandato se extenderá hasta el próximo año, cuando se llevarán a cabo elecciones regionales en 17 estados, incluyendo Sinaloa.

Rocha Moya había retornado a la gobernación el viernes pasado, tras solicitar un permiso temporal de casi cuatro meses, luego de que la Fiscalía General de México le abrió una investigación junto a otros nueve funcionarios, acusados de narcotráfico en Estados Unidos, donde se solicitó su detención con fines de extradición.

Su regreso al cargo provocó una avalancha de críticas, incluso de opositores y miembros de su propio partido, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró su decisión "imprudente" y expresó en su cuenta de X que "ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación".

En medio de la controversia, el dirigente oficialista, de 77 años, anunció el sábado su separación indefinida del cargo.

La fiscalía de Nueva York hizo pública a fines de abril una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, entre los que se incluyen el alcalde de la ciudad de Culiacán —quien también se separó temporalmente—, un senador oficialista, un fiscal y el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien semanas después se entregó a las autoridades estadounidenses.

La acusación señala a los diez funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

La Fiscalía General de México refutó la solicitud de detención de los diez funcionarios y solicitó a Estados Unidos la entrega de pruebas, las cuales hasta el momento no se han concretado.

Sinaloa ha estado sumida en una espiral de violencia desde septiembre de 2024, a causa de la feroz lucha entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, que ha dejado centenares de muertos y desaparecidos. Esta pugna se intensificó tras la detención y traslado a Estados Unidos en julio de ese año del histórico capo Ismael "El Mayo" Zambada, quien acusó a Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán, de haberlo secuestrado para entregarlo a las autoridades estadounidenses.