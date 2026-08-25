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La milicia kurda en Siria se disuelve y se integra al ejército nacional

Una milicia kurda que dominaba una región en el noreste de Siria se disolvió y se unió a las fuerzas armadas nacionales, según lo anunció su comandante Mazloum Abdi en Damasco.

25/08/2026 | 15:35Redacción Cadena 3

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Milicia kurda en Siria se disuelve y se incorpora a las fuerzas armadas nacionales

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DAMASCO — Una milicia kurda que había controlado una región autónoma en el noreste de Siria ha dejado de existir como fuerza independiente y se ha incorporado al ejército nacional, tal como lo comunicó su comandante.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han finalizado su proceso de integración con el ejército sirio y dejarán de operar de manera autónoma, declaró Mazloum Abdi en una conferencia de prensa realizada en el palacio presidencial en Damasco.

La milicia kurda sufrió la pérdida de gran parte de su territorio en el noreste de Siria a raíz de una ofensiva gubernamental en enero, lo que llevó a la firma del acuerdo para su integración al ejército.

Las FDS habían sido el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria. Sin embargo, tras el derrocamiento del dictador sirio Bashar Assad en diciembre de 2024, Washington ha reforzado sus lazos con el nuevo gobierno en Damasco, encabezado por el presidente interino Ahmad al-Sharaa, quien es un exlíder de un grupo insurgente islamista.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la milicia kurda?
Se disolvió y se integró al ejército nacional sirio.

¿Quién anunció esta fusión?
El comandante de la milicia, Mazloum Abdi, lo comunicó en Damasco.

¿Qué llevó a esta decisión?
La pérdida de territorio en el noreste de Siria debido a una ofensiva gubernamental.

¿Cuál era la función de las FDS?
Fueron el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico.

¿Qué cambio se dio en las relaciones de EE. UU.?
Washington estrechó lazos con el nuevo gobierno en Damasco tras el derrocamiento de Assad.

[Fuente: AP]

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