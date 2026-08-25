Violencia étnica en Sudán: cuatro niños entre 27 víctimas de recientes enfrentamientos

FOTO: Cuatro niños entre las 27 víctimas de más reciente ola de violencia étnica en Sudán

EL CAIRO — En los más recientes enfrentamientos étnicos en Sudán del Sur, al menos 27 personas, entre ellas cuatro niños, fueron asesinadas, según informó el martes un grupo médico local. La matanza fue ejecutada por el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS-N) en las áreas de Qardud y Abu Hamama, donde reside la tribu Otoro en Kordofán del Sur, según la Red de Médicos de Sudán.

Recientemente, se desataron intensos combates entre fuerzas del MLPS-N y la tribu Otoro, que es un grupo minoritario en las montañas Nuba de Kordofán del Sur. Este conflicto étnico, que surgió por disputas territoriales, añade una nueva dimensión a la guerra civil que azota al país desde abril de 2023, cuando estallaron los enfrentamientos entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Los ataques han forzado a muchas personas a huir hacia Abu Hitan, una aldea cercana, así como hacia Kadugli, la ciudad más grande de Kordofán del Sur, según informaron los médicos. La situación humanitaria se complica cada vez más.

En un comunicado en Facebook, la Red de Médicos de Sudán expresó: "Atacar a civiles desarmados, incluidas mujeres y niños, por motivos étnicos constituye una violación explícita del derecho internacional humanitario". El grupo humanitario hizo un llamado a la comunidad internacional para que presione a los líderes del MLPS-N a cesar los ataques contra civiles, destacando que también hubo mujeres entre los heridos en estos recientes atentados.

El MLPS-N es una facción que se separó del partido gobernante en el vecino Sudán del Sur. Su líder, Abdel Aziz al-Hilu, ha alineado a sus combatientes con las FAR y se ha sumado a las filas del gobierno paralelo encabezado por las FAR.