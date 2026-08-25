Violencia étnica en Sudán: cuatro niños entre 27 víctimas de recientes enfrentamientos
Al menos 27 personas, incluidos cuatro niños, fueron asesinadas en los recientes choques étnicos en Sudán del Sur, reporta un grupo médico local. Los ataques fueron perpetrados por el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán.
FOTO: Cuatro niños entre las 27 víctimas de más reciente ola de violencia étnica en Sudán
EL CAIRO — En los más recientes enfrentamientos étnicos en Sudán del Sur, al menos 27 personas, entre ellas cuatro niños, fueron asesinadas, según informó el martes un grupo médico local. La matanza fue ejecutada por el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS-N) en las áreas de Qardud y Abu Hamama, donde reside la tribu Otoro en Kordofán del Sur, según la Red de Médicos de Sudán.
Recientemente, se desataron intensos combates entre fuerzas del MLPS-N y la tribu Otoro, que es un grupo minoritario en las montañas Nuba de Kordofán del Sur. Este conflicto étnico, que surgió por disputas territoriales, añade una nueva dimensión a la guerra civil que azota al país desde abril de 2023, cuando estallaron los enfrentamientos entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido.
Los ataques han forzado a muchas personas a huir hacia Abu Hitan, una aldea cercana, así como hacia Kadugli, la ciudad más grande de Kordofán del Sur, según informaron los médicos. La situación humanitaria se complica cada vez más.
En un comunicado en Facebook, la Red de Médicos de Sudán expresó: "Atacar a civiles desarmados, incluidas mujeres y niños, por motivos étnicos constituye una violación explícita del derecho internacional humanitario". El grupo humanitario hizo un llamado a la comunidad internacional para que presione a los líderes del MLPS-N a cesar los ataques contra civiles, destacando que también hubo mujeres entre los heridos en estos recientes atentados.
El MLPS-N es una facción que se separó del partido gobernante en el vecino Sudán del Sur. Su líder, Abdel Aziz al-Hilu, ha alineado a sus combatientes con las FAR y se ha sumado a las filas del gobierno paralelo encabezado por las FAR.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Sudán del Sur?
Recientes enfrentamientos étnicos dejaron al menos 27 muertos, incluidos cuatro niños.
¿Quiénes son los responsables?
El ataque fue llevado a cabo por el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS-N).
¿Dónde sucedieron los ataques?
Los enfrentamientos ocurrieron en Qardud y Abu Hamama, zonas habitadas por la tribu Otoro.
¿Por qué se originaron los combates?
Las disputas territoriales entre el MLPS-N y la tribu Otoro fueron la causa de los enfrentamientos.
¿Qué respuesta ha habido?
La Red de Médicos de Sudán ha denunciado las violaciones al derecho internacional y pide intervención internacional.
[Fuente: AP]