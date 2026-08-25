Canadá implementa aranceles por US$ 20.000 millones a más de 700 productos estadounidenses

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El Gobierno federal de Canadá anunció el martes una serie de aranceles de represalia que afectan a más de 700 productos de Estados Unidos, con un valor total de 20.000 millones de dólares estadounidenses. Esta medida se complementa con un paquete asistencial de 5.400 millones de dólares destinado a apoyar a empresas y trabajadores locales.

Las autoridades canadienses destacaron que estas contramedidas corresponden al valor total de los productos canadienses que se verán afectados por los aranceles estadounidenses, que se aplican a un 50 por ciento de las importaciones. El objetivo es establecer una respuesta de "dólar por dólar, arancel por arancel". Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 8 de septiembre.

El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, afirmó que estos aranceles recíprocos, junto con el significativo paquete asistencial, tienen como propósito proteger a trabajadores, agricultores, familias y empresas en el país.

Según una lista publicada por el Ministerio de Finanzas, los aranceles de represalia se centran en sectores como acero, lácteos, electrodomésticos, equipo agrícola, pulpa y papel, así como aparatos electrónicos. Se implementarán en tres niveles: 15 por ciento, 25 por ciento y 50 por ciento.

En sectores específicos como el acero y el aluminio, los aranceles de represalia se incrementarán de 25 a 50 por ciento para igualar los aranceles impuestos por Estados Unidos. Asimismo, se mantendrán otros aranceles de represalia ya existentes, incluyendo los impuestos sobre vehículos provenientes de EE. UU., según lo indicado por el ministerio.

Además, se aplicará un arancel de 25 por ciento a productos lácteos, como queso, pescado y mariscos, así como a ciertos derivados del acero y del aluminio.

El Gobierno federal también anunció un paquete asistencial de 5.400 millones de dólares estadounidenses que estará dirigido principalmente a empresas pequeñas y medianas. Ottawa se comprometió a ayudar a estas compañías a evitar despidos, capacitar a los trabajadores para actualizar sus habilidades y aumentar la flexibilidad en el acceso al seguro laboral.