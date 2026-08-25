León XIV recibirá a la Iglesia argentina antes de la avanzada clave para su visita de noviembre

FOTO: El Pontífice recibirá este jueves a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina

La organización de la visita de León XIV a la Argentina entra en una etapa decisiva. El Papa recibirá este jueves en el Vaticano al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, en un encuentro que tendrá como uno de sus principales ejes la visita que realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

La audiencia tendrá un marcado carácter institucional y se producirá a poco más de dos meses de la llegada del Pontífice. Colombo ya se encuentra en Roma, mientras que Pizarro viajará para participar del encuentro. Los representantes de la Iglesia argentina no llevarán un programa definitivo, debido a que la agenda detallada todavía se encuentra en elaboración.

La expectativa de los organizadores es que el programa pueda quedar cerrado hacia mediados de septiembre, una vez finalizada una instancia fundamental: la inspección de los posibles escenarios por parte de los enviados de la Santa Sede.

Una nueva avanzada del Vaticano

El próximo domingo 30 llegará a la Argentina una nueva delegación del Vaticano, que permanecerá en el país hasta el jueves y luego continuará hacia Uruguay y Perú, las otras escalas previstas en la gira latinoamericana de León XIV.

La misión estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos del Pontífice. El sacerdote mexicano, nacido en Durango en 1978, ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 2013 y tuvo destinos en Burundi, Irak y Hungría.

Su experiencia incluye la participación en la organización de los viajes que realizó el papa Francisco a Hungría en 2021 y 2023. En 2025, León XIV le confió la coordinación de sus viajes apostólicos.

Su presencia en Buenos Aires será clave: deberá evaluar personalmente las propuestas de escenarios, los recorridos y las condiciones necesarias para las distintas actividades.

Seguridad y escenarios, en el centro de la inspección

Esta segunda avanzada será más numerosa que la anterior y tendrá un fuerte componente vinculado con la seguridad. Según la información difundida, junto con Salas viajarán el jefe de seguridad del Vaticano y especialistas que analizarán las condiciones de protección necesarias para el Pontífice.

Los enviados deberán recorrer los lugares propuestos, estudiar accesos, desplazamientos, recorridos y las condiciones para celebraciones multitudinarias. También deberán coordinar los protocolos de seguridad del Vaticano con el operativo que desplegarán las fuerzas argentinas.

La particularidad de una visita papal es que León XIV llegará simultáneamente como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y como máxima autoridad de la Iglesia Católica. El dispositivo deberá garantizar una protección de máxima seguridad, pero también permitir el contacto del Pontífice con grandes multitudes.

Buenos Aires, Luján y Córdoba

Hasta el momento, tres escenarios aparecen como los principales candidatos para las actividades masivas:

El Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

La Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires.

El predio de FAdeA, en Córdoba.

La decisión final estará en manos del Vaticano. La avanzada deberá recorrer y analizar cada alternativa antes de que Roma otorgue la aprobación definitiva.

En Córdoba y Luján ya comenzaron los contactos entre autoridades eclesiásticas, funcionarios nacionales y representantes locales para evaluar infraestructura, logística, seguridad y traslados. Se trata todavía de conversaciones preliminares, ya que las características definitivas de cada acto dependerán de las decisiones de la Santa Sede.

El Gobierno nacional también prepara el operativo

La Casa Rosada comenzó a organizar su participación en la visita. Karina Milei designó a Mara Gorini, integrante de su equipo de confianza, como responsable de coordinar la organización de los eventos públicos que protagonizará León XIV durante su estadía.

Gorini funciona como uno de los principales enlaces entre el Gobierno, la Iglesia y las estructuras que preparan las actividades. Ya mantuvo contactos con las comisiones eclesiásticas de los distintos lugares incluidos en el recorrido.

La responsabilidad del Gobierno nacional estará centrada especialmente en infraestructura, logística y seguridad, mientras que la Iglesia tendrá a su cargo el contenido pastoral de las celebraciones.

Una reunión realizada la semana pasada en la Casa Rosada permitió avanzar en la distribución de responsabilidades. Participaron el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; representantes de la Iglesia y funcionarios porteños.

También participaron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; el sacerdote Matías Taricco; Máximo Jurcinovic, director de Comunicación y Prensa de la CEA; y el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny.

En esa primera mesa no hubo representantes de Córdoba ni de la provincia de Buenos Aires, aunque ambas jurisdicciones forman parte del recorrido previsto. Su incorporación se producirá a medida que avance la planificación.

Durante el encuentro se analizaron la agenda preliminar, los traslados, la seguridad, la logística y la comunicación. Además, quedó confirmado que León XIV se alojará durante su estadía en la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

Un cronograma que todavía puede cambiar

La audiencia de este jueves entre León XIV y las autoridades de la CEA se produce en una semana clave para la planificación del viaje. El Pontífice ya recibió al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, debido a cuestiones vinculadas con esa arquidiócesis.

Luján será uno de los puntos centrales de la visita y uno de los escenarios previstos para los grandes encuentros públicos.

Sin embargo, no se espera que de la audiencia de Colombo y Pizarro surjan definiciones definitivas sobre el programa. Las decisiones estarán vinculadas, en buena medida, con el resultado de la inspección que comenzará el domingo.

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La delegación encabezada por Salas permanecerá cuatro días en la Argentina y luego viajará a Uruguay y Perú para completar el relevamiento de la gira. La previsión es que el trabajo de campo termine alrededor del 10 o 12 de septiembre y que, hacia mediados de ese mes, pueda quedar definida la agenda detallada.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Será la primera visita de un Papa al país en 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.

Antes de esa histórica llegada, dos movimientos serán determinantes: este jueves, el Papa recibirá en Roma a las máximas autoridades del Episcopado argentino; y desde el domingo, sus principales responsables de viajes y seguridad recorrerán el país para definir sobre el terreno cómo será la visita.