FOTO: Falleció Max Higgins, el empresario jamaiquino que soñó con un parque Disney en Argentina

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Max Higgins, un empresario jamaiquino que había prometido edificar el primer parque temático de Disney en Latinoamérica, fue hallado sin vida el pasado martes en la localidad de Libertad, en el partido de Merlo, al oeste del conurbano bonaerense.

El cuerpo de Higgins, de 55 años, fue descubierto por un chofer de colectivo. Este testigo indicó que el hombre solía frecuentar la zona, aunque vivía en situación de calle.

Los equipos de emergencia confirmaron que no había signos de violencia y que su fallecimiento podría haber sido por causas naturales. Sin embargo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Número 3 del departamento judicial de Morón ha abierto una causa por "averiguación de causales de muerte" y se ha ordenado la realización de la autopsia correspondiente.

En los últimos veinte días, Higgins había estado deambulando por las calles de Libertad, pero también era visto en áreas como Retiro y la Recova de la avenida Paseo Colón, en la Ciudad de Buenos Aires, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

El empresario jamaiquino hizo su aparición pública en 2007, cuando anunció la compra de más de cien hectáreas en San Pedro, al noreste de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de establecer allí un parque temático de Disney, el primero de la franquicia en América Latina.

Además, Higgins estableció sus oficinas en Puerto Madero, condujo un auto deportivo de alta gama y vivió rodeado de lujos extremos. También organizó eventos deportivos, interactuando con grandes figuras como Diego Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.

Sin embargo, poco después, fue demandado por Disney y Warner debido a acusaciones de estafa y emisión de cheques sin fondos, además de tener un pasado ligado a diversos delitos en el extranjero. Los últimos años de su vida transcurrieron en condiciones de extrema vulnerabilidad, mendigando y durmiendo en las calles.

AgenciaNA