En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Madryn vs. Godoy Cruz

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Falleció Max Higgins, el empresario jamaiquino que soñó con un parque Disney en Argentina

El empresario jamaiquino de 55 años fue encontrado sin vida en la localidad de Merlo, donde vivía en situación de calle. Se investiga su muerte.

25/08/2026 | 19:06Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Falleció Max Higgins, el empresario jamaiquino que soñó con un parque Disney en Argentina

FOTO: Falleció Max Higgins, el empresario jamaiquino que soñó con un parque Disney en Argentina

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Max Higgins, un empresario jamaiquino que había prometido edificar el primer parque temático de Disney en Latinoamérica, fue hallado sin vida el pasado martes en la localidad de Libertad, en el partido de Merlo, al oeste del conurbano bonaerense.

El cuerpo de Higgins, de 55 años, fue descubierto por un chofer de colectivo. Este testigo indicó que el hombre solía frecuentar la zona, aunque vivía en situación de calle.

Los equipos de emergencia confirmaron que no había signos de violencia y que su fallecimiento podría haber sido por causas naturales. Sin embargo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Número 3 del departamento judicial de Morón ha abierto una causa por "averiguación de causales de muerte" y se ha ordenado la realización de la autopsia correspondiente.

En los últimos veinte días, Higgins había estado deambulando por las calles de Libertad, pero también era visto en áreas como Retiro y la Recova de la avenida Paseo Colón, en la Ciudad de Buenos Aires, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

El empresario jamaiquino hizo su aparición pública en 2007, cuando anunció la compra de más de cien hectáreas en San Pedro, al noreste de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de establecer allí un parque temático de Disney, el primero de la franquicia en América Latina.

Además, Higgins estableció sus oficinas en Puerto Madero, condujo un auto deportivo de alta gama y vivió rodeado de lujos extremos. También organizó eventos deportivos, interactuando con grandes figuras como Diego Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.

Sin embargo, poco después, fue demandado por Disney y Warner debido a acusaciones de estafa y emisión de cheques sin fondos, además de tener un pasado ligado a diversos delitos en el extranjero. Los últimos años de su vida transcurrieron en condiciones de extrema vulnerabilidad, mendigando y durmiendo en las calles.

AgenciaNA

Lectura rápida

¿Quién fue Max Higgins?
Un empresario jamaiquino que intentó construir un parque temático de Disney en Argentina.

¿Dónde fue hallado su cuerpo?
En la localidad de Libertad, partido de Merlo, Buenos Aires.

¿Cuáles son las causas de su muerte?
No se encontraron signos de violencia y se investiga si fue por causas naturales.

¿Qué sucedió con su proyecto de parque Disney?
Higgins había comprado tierras en San Pedro, pero enfrentó demandas por estafa que truncaron su proyecto.

¿Cómo vivió sus últimos años?
En situación de calle, mendigando y durmiendo en las calles de Buenos Aires.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf