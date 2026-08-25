Embraer logra histórica certificación para su jet ligero que aterriza solo

FOTO: Embraer certifica un jet ligero capaz de aterrizar sin intervención del piloto.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Embraer anunció este martes que su avión ejecutivo ligero Phenom 300EV se convirtió en el primero de su categoría en obtener certificación para operar con el sistema Garmin Emergency Autoland, una tecnología capaz de asumir el control de la aeronave y realizar automáticamente el aterrizaje si el piloto queda incapacitado durante el vuelo.

La certificación fue otorgada por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), informó Embraer en un comunicado.

El sistema "Emergency Autoland" está diseñado para actuar en situaciones de emergencia en las que el piloto no pueda continuar al mando.

Una vez activado, puede controlar la aeronave y ejecutar el procedimiento de aterrizaje sin intervención humana, incluido el uso automático de los sistemas de frenado y dirección.

Para integrar esta tecnología al Phenom 300EV, Embraer desarrolló un nuevo controlador electrónico que permite a los sistemas de la aeronave gestionar distintas funciones durante el aterrizaje.

La compañía señaló que la solución también está orientada a reducir la carga de trabajo de los pilotos y facilitar las labores de mantenimiento.

El Phenom 300EV tiene una velocidad máxima de Mach 0,80, equivalente a unos 980 kilómetros por hora, y un alcance de hasta 3.806 kilómetros con cuatro pasajeros y la reserva de combustible exigida por las normas estadounidenses para la aviación ejecutiva.

Entre las prestaciones disponibles para el modelo también figura la posibilidad de incorporar conectividad de alta velocidad mediante satélites de órbita baja, ampliando las opciones de comunicación durante los vuelos.

Embraer es líder mundial en aviación ejecutiva y en aeronaves de hasta 150 asientos y es la tercera mayor fabricante de aviones detrás de la estadounidense Boeing y la europea Airbus.