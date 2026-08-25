Cuba rechaza prórroga de sanciones de EEUU hasta septiembre de 2027

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El Gobierno cubano expresó su rechazo ante la reciente extensión de un año más de las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos a la isla bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, prorrogada por Washington hasta septiembre de 2027.

"Cuba condena en los términos más enérgicos la extensión por un año más del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, una política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas", afirmó en la red social X el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

El canciller cubano subrayó que la renovación de la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA por sus siglas en inglés) "no constituye un acto administrativo menor", sino que, según su declaración, reafirma el propósito de Washington de "asfixiar a una nación entera".

Rodríguez mencionó que esta extensión ocurre en un momento que calificó como el "más cruel de la ofensiva estadounidense contra Cuba" en años recientes, de acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

La prórroga fue firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta el 14 de septiembre del próximo año, amparada en la mencionada Ley, que es uno de los principales instrumentos jurídicos que respaldan las sanciones estadounidenses contra la isla.

La decisión presidencial, fechada el 20 de agosto y divulgada hoy, establece que la continuidad de estas facultades durante un año más responde al "interés nacional de Estados Unidos" y previene que expiren el 14 de septiembre próximo, como estaba previsto legalmente.

A pesar de que la medida no introduce nuevas sanciones ni modifica las restricciones existentes, mantiene a Cuba como el único país que actualmente se encuentra bajo las restricciones de la Ley de Comercio con el Enemigo, promulgada en 1917.