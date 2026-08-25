Un apostador de La Pampa ganó más de 50 millones en Loto Plus
El afortunado ganó el premio millonario gracias a la modalidad Sale o Sale, que este año repartió 27 mil millones de pesos en total.
FOTO: Un apostador de La Pampa ganó más de 50 millones en Loto Plus
Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El juego que tiene el pozo más grande del país volvió a repartir una fortuna:más de $50 millones de pesos. En esta oportunidad, el premio lo ganó un apostador de La Pampa, que acertó los seis números de la modalidad Sale o Sale de Loto Plus, luego de jugar al 07, 08, 12, 15, 25 y 32.
La noticia llegó en un año en el que este juego de la Lotería de la Ciudad (LOTBA) lleva entregados casi 27 mil millones de pesos en premios, equivalentes a unos 18 millones de dólares.
Dentro de este monto se incluye el doble premio histórico de $9.800 millones de pesos, compuesto por el récord de $8.764.520.426 que se llevó el ganador de la modalidad Match en Azul y $1.042.808.342 que se quedó el ganador de la modalidad Desquite en Entre Ríos.
Por si fuera poco, todos estos pozos tuvieron la oportunidad de triplicarse con el Número Plus (del 0 al 9) que regala este juego de LOTBA, algo que ya ocurrió dos veces en lo que va del año, incluyendo a un ganador mendocino que se llevó más de $5.700 millones de pesos en febrero.
Loto Plus tiene un pozo acumulado de más de 21 mil millones de pesos, se sortea todos los miércoles y sábados en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y puede jugarse en agencias oficiales de todo el país o a través del sitio web oficial de LOTBA, eligiendo seis números del 0 al 45.
Con esta jugada, que tiene un costo de $4.000 pesos, se participa automáticamente en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale, que son cuatro oportunidades de ganar.
Lectura rápida
¿Qué premio ganó el apostador?
El apostador ganó más de 50 millones de pesos en Loto Plus.
¿Quién es el ganador?
El ganador es un apostador de La Pampa.
¿Cuánto ha repartido Loto Plus este año?
Este año, Loto Plus ha repartido casi 27 mil millones de pesos en premios.
¿Cómo se juega Loto Plus?
Los jugadores eligen seis números del 0 al 45 y participan en varias modalidades.
¿Cuándo se sortean los premios?
Los sorteos de Loto Plus se realizan los miércoles y sábados.
[Fuente: Noticias Argentinas]