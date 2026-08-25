FOTO: Un apostador de La Pampa ganó más de 50 millones en Loto Plus

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El juego que tiene el pozo más grande del país volvió a repartir una fortuna:más de $50 millones de pesos. En esta oportunidad, el premio lo ganó un apostador de La Pampa, que acertó los seis números de la modalidad Sale o Sale de Loto Plus, luego de jugar al 07, 08, 12, 15, 25 y 32.

La noticia llegó en un año en el que este juego de la Lotería de la Ciudad (LOTBA) lleva entregados casi 27 mil millones de pesos en premios, equivalentes a unos 18 millones de dólares.

Dentro de este monto se incluye el doble premio histórico de $9.800 millones de pesos, compuesto por el récord de $8.764.520.426 que se llevó el ganador de la modalidad Match en Azul y $1.042.808.342 que se quedó el ganador de la modalidad Desquite en Entre Ríos.

Por si fuera poco, todos estos pozos tuvieron la oportunidad de triplicarse con el Número Plus (del 0 al 9) que regala este juego de LOTBA, algo que ya ocurrió dos veces en lo que va del año, incluyendo a un ganador mendocino que se llevó más de $5.700 millones de pesos en febrero.

Loto Plus tiene un pozo acumulado de más de 21 mil millones de pesos, se sortea todos los miércoles y sábados en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y puede jugarse en agencias oficiales de todo el país o a través del sitio web oficial de LOTBA, eligiendo seis números del 0 al 45.

Con esta jugada, que tiene un costo de $4.000 pesos, se participa automáticamente en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale, que son cuatro oportunidades de ganar.