Estrellas de la música honran a Dolly Parton tras su fallecimiento en Nashville

Las celebridades del mundo musical han rendido homenaje a Dolly Parton, quien falleció el martes en Nashville, Tennessee, a la edad de 80 años. Su legado musical y su influencia en diversas generaciones se hacen sentir en los mensajes de condolencias y tributo que han compartido artistas de renombre.

Parton, reconocida como una de las figuras más queridas de la música, dejó una huella imborrable que trasciende generaciones y fronteras. La actriz Patricia Heaton expresó su dolor diciendo: "Qué regalo. Qué pérdida". Jamie Lee Curtis, por su parte, la describió como "un gran ejemplo para todos nosotros".

El aclamado productor y comediante Seth MacFarlane también se pronunció, afirmando que "el mundo es un lugar más apagado hoy sin ella".

Dionne Warwick, cantante

"El Padre Celestial ha tomado la decisión de llevarse a otro de sus hijos con él. Dolly, una verdadera hija de Dios, está ahora en las mejores manos. Sin duda extrañaré su risa, sus bromas y su presencia. Descansa bien y en total paz, amiga mía", declaró Dionne Warwick mediante un comunicado.

Linda Ronstadt, cantautora

"Estoy profundamente entristecida por la muerte de mi amiga, Dolly Parton. Una de las experiencias musicales más extraordinarias de mi vida fue grabar con ella. El mundo es un lugar más pobre sin ella", compartió Linda Ronstadt en un comunicado.

Miley Cyrus, cantautora

"No puedo creer que acabemos de perder el alma más pura. Descansa en la gloria, Dolly. Me duele el corazón", escribió Miley Cyrus a través de X.

Kristin Chenoweth, actriz y cantante

"Como el resto del mundo, estoy destrozada de inmediato. Conocí a Dolly en varias ocasiones y ella siempre me hizo sentir como si fuera de los suyos. Incluso aceptó cantar conmigo en uno de mis discos. Mi inspiración definitiva. El mundo ha perdido a una de las mejores, pero sé que nunca la olvidaremos porque es imposible olvidarla. Te amo, Dolly, y SIEMPRE te amaré", añadió Kristin Chenoweth.

George Strait, cantante

"Has tenido un impacto enorme en tanta gente en todo el mundo, @DollyParton. Todos te extrañaremos. Que Dios bendiga a la familia Parton", expresó George Strait mediante X.

Kacey Musgraves, cantautora

"De repente el mundo se siente mucho menos brillante", lamentó Kacey Musgraves.

Jamie Lee Curtis, actriz

"Dicen que no conozcas a tus héroes. Su valentía para saber que era más de lo que ellos creían que era y que necesitaba separarse y seguir adelante hacia un nuevo trabajo y nuevas posibilidades la llevó a escribir 'I WILL ALWAYS LOVE YOU', como su manera de agradecer y amar, pero seguir adelante. Es un gran ejemplo para todos nosotros", afirmó Jamie Lee Curtis en Instagram.

Seth MacFarlane, director y actor

"La noticia de la muerte de Dolly Parton es devastadora. Tuve la extraordinaria experiencia de trabajar con ella en 'The Orville', y fue una alegría descubrir que realmente era exactamente la persona que todos esperábamos que fuera. Su amabilidad, generosidad y autenticidad eran evidentes desde el primer momento", comentó Seth MacFarlane.

Jennifer Tilly, actriz

"Descansa en paz, leyenda. La vimos en concierto en el Hollywood Bowl hace unos años. ¡Era tan encantadora y divertida, y tenía una voz capaz de romper corazones!", recordó Jennifer Tilly.

Reba McEntire, cantante y actriz

"Bueno, acabo de recibir la noticia de que mi amiga Dolly pasó al lado más alto y grandioso. Dolly, gracias por todas las cosas maravillosas que hiciste por nosotros aquí en la tierra", expresó Reba McEntire.

Colman Domingo, actor

"Dolly nos enseñó que puedes ser cualquier cosa y hacer cualquier cosa, y hacerlo con amabilidad. Qué luz. Todos estamos agradecidos de haber vivido en una época de Dolly Parton. Siempre la amaremos", afirmó Colman Domingo.

Ken Burns, cineasta

"Una de doce hijos criados en una cabaña, Dolly Parton se fue de casa sin llevar nada más que canciones para convertirse en la figura más querida de la música estadounidense", reflexionó Ken Burns.

Melissa Manchester, cantautora

"La gran y singular, la verdadera reina, Dolly Parton, ha muerto. Bendijo al mundo con sus hermosas canciones y bendijo a la humanidad con su corazón atento y generoso", concluyó Melissa Manchester.