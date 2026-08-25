Liberan a padre de marinero del USS Lincoln tras arresto migratorio en Estados Unidos

El padre de un marinero de la Marina de Estados Unidos, que se encuentra en un despliegue en Oriente Medio desde hace nueve meses, fue liberado de la custodia migratoria, según informaron familiares. Su detención había generado una fuerte reacción pública tras conocerse que su hijo estaba a punto de completar su noveno mes a bordo del USS Abraham Lincoln, un buque que ha establecido un récord militar por su tiempo en el mar.

El arresto de Luis Manuel Aviles, de 48 años, ocurrió el sábado cuando salió de su hogar en Key West, Florida, para llevar su auto al mecánico. Según su esposa, Argelia Aviles, él tiene un permiso de trabajo en Estados Unidos y ha residido en el país durante 19 años, siendo originario de Nicaragua.

La detención de Aviles es parte de una serie de arrestos de familiares de militares que han suscitado inquietud, especialmente en el contexto de la política migratoria del expresidente Donald Trump. Funcionarios del Congreso han iniciado investigaciones sobre las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional en relación con estos arrestos.

Su hijo, Joshua Aviles, comunicó en Facebook que su padre fue liberado de la custodia migratoria el martes, luego de que un juez desestimara su caso el lunes, pocas horas después de su ingreso a un centro de detención en Miami.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha ofrecido explicaciones sobre las razones de la detención y posterior liberación de Aviles. La abogada de inmigración Margaret Stock, que asesora a familias de militares, calificó la rápida sucesión de cargos presentados y luego desestimados como "sumamente inusual".

Joshua Aviles también comentó que ha trabajado jornadas de 12 horas sin descanso desde que el USS Lincoln partió de Estados Unidos en noviembre del año pasado. La Marina ha confirmado su alistamiento y el cumplimiento de sus funciones a bordo del buque, que está siendo relevado por otra embarcación para su retorno a Estados Unidos.