Dolly Parton habla sobre su vida tras la pérdida de su esposo en su última entrevista con AP

FOTO: Dolly Parton en su última entrevista con AP: No pienso en mi vida en términos de "superestrella"

NUEVA YORK — Dolly Parton, el ícono de la música country, falleció el martes a los 80 años en su natal Tennessee. Su legado abarca la música, el cine y una notable labor filantrópica.

En mayo de 2025, Parton concedió su última entrevista a The Associated Press, en un momento de profundos cambios tras el fallecimiento de su esposo Carl Dean, con quien compartió casi 60 años de matrimonio.

La voz angelical de Parton resonó en su primer álbum góspel de 1971, que incluye temas como "I Believe" y "Lord Hold My Hand". La artista destacó que su firme fe la ha ayudado a sobrellevar el duelo. "Soy una persona de fe, y realmente creo que algún día volveré a verlo. Y lo veo cada día en mis recuerdos y en mi corazón", expresó Parton. "Solo tienes que aprender a hacer nuevos planes, pero eso es lo más difícil".

La reconocida artista, miembro del Salón de la Fama de Rock & Roll, reflexionó sobre su matrimonio mientras promovía sus nuevas comidas congeladas de inspiración sureña. Carl, quien se mantuvo alejado del foco mediático, fue la inspiración detrás de su famoso tema "Jolene" y su álbum "Rockstar" de 2023. "Realmente siento su presencia", compartió. "Solo intento seguir adelante, porque sé que tengo que hacerlo. Pero eso no compensa la pérdida ni la soledad que conlleva".

Parton, a sus 79 años, habló sobre su vida sin su esposo, su espíritu emprendedor y su negativa a aceptar el título de "superestrella". La conversación ha sido editada para mayor claridad.

AP: Parece que todo el mundo pensaba en ti tras tu pérdida. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre lo que esperas lograr tras perder a tu marido?

PARTON: No, simplemente creo que siempre he tenido sueños y siempre estoy trabajando. Mi marido lo entendía. Carl lo sabía mejor que nadie y estaba totalmente de acuerdo. Estaba muy orgulloso de mí. Así que cuando lo perdí, pensé: "Bueno, voy a tomar toda esa energía y la voy a poner en otras cosas".

AP: Tienes muchísimos proyectos empresariales y trabajo filantrópico. ¿Dónde empezó tu capacidad emprendedora?

PARTON: Simplemente creo que si tienes éxito, si tienes la suerte de ver tus sueños hacerse realidad, necesitas convertir otros sueños en otros sueños. Me gusta ver cómo pasan las cosas, y me encanta hacer que sucedan.

AP: Tienes tus populares mezclas para tartas Duncan Hines y ahora, tus platos congelados individuales. ¿En qué otros proyectos estás trabajando?

PARTON: Tengo un libro nuevo que se titula "Star of the Show". Trata sobre mi vida de gira y en el escenario, y también tengo un musical llamado "Dolly: An Original Musical". Se presentará en el Centro Fisher de Artes Escénicas de la Universidad Belmont y luego en Broadway el próximo año.

AP: ¿Cómo celebrarás el 40º aniversario de tu parque temático Dollywood?

PARTON: Hemos planeado muchas actividades para celebrar toda la temporada. Parece increíble que Dollywood tenga 40 años, pero es una gran alegría para mí.

AP: ¿Has aceptado que eres la Dolly Parton, la superestrella mundial?

PARTON: No pienso en mi vida en términos de "superestrella". Solo soy una chica trabajadora. Siempre digo que soy un caballo de trabajo que parece un caballo de exhibición. Pero lo disfruto todo.

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Esta historia fue publicada originalmente en inglés el 28 de mayo de 2025. Se publicó una versión actualizada en español tras el deceso de Parton.