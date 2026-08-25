Luck Ra y L-Gante se suman a MasterChef Celebrity tras la participación de Joaqui

FOTO: Tras el paso de Joaqui por el reality, Luck Ra fue confirmado para Master Chef.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Los artistas L-Gante y Luck Ra se convirtieron en los primeros confirmados para la nueva edición de MasterChef Celebrity, que se transmitirá por Telefe. Mientras el músico de RKT se mostró emocionado y compartió imágenes de su cocina, la expectativa aumenta por la llegada del cuartetero, quien se presentará después de que su reciente expareja, Joaqui, participara en el programa.

Recientemente, el canal reveló que ambos encabezan la lista de celebridades para el reality conducido por Wanda Nara. Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, publicó un video en el que se le ve preparando pollo en una mezcla antes de hornearlo, mostrando así su entusiasmo por el desafío culinario.

A pesar de que L-Gante se mostró en redes sociales, su colega Luck Ra optó por mantener un perfil bajo. Esto se entiende, ya que ha estado en el centro de la atención mediática tras su separación de Joaquina, quien dejó una fuerte impresión en la temporada anterior del programa. Ahora, el cordobés tendrá que enfrentarse a las hornallas en el mismo estudio donde su expareja dejó su marca.

El casting del programa sigue en proceso, y aún hay muchas incógnitas sobre quiénes serán los próximos participantes. Se rumorea que la conductora Verónica Lozano podría encargarse de una sección "Kids" del concurso, destinada a jóvenes cocineros de entre 9 y 13 años.

Entre los nombres que se han mencionado como posibles concursantes de esta nueva edición se encuentran Lizy Tagliani, Yanina Latorre, Débora Nishimoto, Topa, Julieta Poggio y Pablo Giralt.