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Boca presta a Barinaga, por un año, a Racing

La Academia tendrá una opción de compra de 2,5 millones de dólares por el ex lateral de Belgrano.

25/08/2026 | 15:02Redacción Cadena 3

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El lateral es refuerzo de Racing Club

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Boca continúa con la reestructuración del plantel y finalmente se confirmó una de las salidas más anunciadas. La directiva del conjunto Boquense acordó formalmente la cesión de Juan Barinaga a Racing Club, cerrando un préstamo por un año con cargo y una opción de compra que se convertirá en obligatoria según la cantidad de partidos disputados.

La resolución del futuro del lateral derecho era una cuestión inminente en el club de la Ribera. Tras la llegada de Rodolfo Arruabarrena a la conducción técnica, el marcador de punta había quedado marginado del plantel principal y se entrenaba apartado del grupo junto a otros futbolistas como Marcelo Weigandt, aguardando una propuesta formal para continuar su carrera fuera de la institución azul y oro.

Dos meses después de haber sido notificado por el cuerpo técnico de que no sería tenido en cuenta, la dirigencia Xeneize logró sellar las condiciones para su partida a Avellaneda. La operación se concretó a través de una cesión temporal por 12 meses, la cual contempla un cargo inicial de 300.000 dólares para las arcas de la institución.

Asimismo, el acuerdo establece una opción de compra fijada en 2.5 millones de dólares por la totalidad de su ficha. Dicha cláusula adquirirá un carácter de obligatoriedad en caso de que el defensor dispute un mínimo de 20 compromisos oficiales luciendo la camiseta del conjunto albiceleste.

Racing necesitaba de un lateral derecho tras la reciente salida del uruguayo Gastón Martirena a Nacional de su país.

Barinaga había desembarcado en el cuadro boquense a mediados de 2024 procedente de Belgrano de Córdoba para reforzar la banda derecha. Sin embargo, en un puesto con altísima competencia, el carrilero nunca pudo adueñarse de la titularidad ni exhibir la regularidad que había mostrado en el Pirata.

Boca sigue en el mercado de pases

Con la salida del ex Belgrano consumada, la directiva continúa trabajando en el ordenamiento de la plantilla. La decisión de acortar la nómina responde al deseo del entrenador de contar con un grupo más reducido y enfocado, dándole prioridad a las alternativas de mayor jerarquía y a los juveniles proyectados desde las divisiones inferiores.

En el club de la Ribera entienden que este traspaso resulta beneficioso desde el aspecto económico y deportivo, al otorgarle rodaje a un activo del club y liberar masa salarial. El mercado de pases Xeneize se mantiene activo, ya que el entrenador pidió un marcador central para reforzar el puesto que se vio afectado por las lesiones de Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Di Lollo.

Lectura rápida

¿Qué se confirmó en Boca? Se confirmó la cesión de Juan Barinaga a Racing Club por un año con opción de compra.

¿Quién es el nuevo entrenador de Boca? El nuevo entrenador es Rodolfo Arruabarrena.

¿Cuánto es el cargo inicial del préstamo? El cargo inicial del préstamo es de 300.000 dólares.

¿Cuál es la opción de compra por Barinaga? La opción de compra está fijada en 2.5 millones de dólares.

¿Por qué se realiza esta reestructuración en Boca? La reestructuración busca un grupo más reducido y enfocado, priorizando alternativas de mayor jerarquía y juveniles.

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