Encontraron muerto a Max Higgins, el empresario que prometió construir un "Disney argentino"

Emile Maxim St. Patrick Higgins, conocido públicamente como Max Higgins, fue encontrado muerto en las últimas horas en la localidad de Libertad, partido bonaerense de Merlo. El empresario jamaiquino, de 55 años, había alcanzado notoriedad en Argentina por sus extravagantes proyectos, entre ellos la promesa de construir un “Disney argentino”.

El cuerpo fue hallado tendido en la vía pública y en posición fetal por un empleado de la Empresa 216, quien dio aviso a las autoridades. Según su testimonio, unos 20 días antes había visto en el mismo sector a un hombre de nacionalidad jamaiquina que se encontraba en situación de calle y permanecía allí desde hacía varias semanas.

Tras la llegada de efectivos del Comando de Patrullas de Merlo, la zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos. Las primeras actuaciones no detectaron signos de violencia ni indicios de participación de terceras personas.

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Una ambulancia constató el fallecimiento y, en principio, se indicó que habría ocurrido por causas naturales. Sin embargo, la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Morón inició una investigación bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y ordenó una autopsia para establecer con precisión las circunstancias del deceso.

Del “Rey del Entretenimiento” al proyecto del “Disney argentino”

Higgins llegó a Argentina en 2007 y rápidamente construyó una imagen pública ligada al espectáculo y los grandes negocios. Se hacía llamar el “Rey del Entretenimiento” y llegó a contratar a Diego Maradona para participar de un reality de fútbol.

Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la construcción de un supuesto parque de entretenimiento en San Pedro, presentado como un “Disney argentino”, con una inversión anunciada de mil millones de dólares.

También organizó el reality internacional “World Football Idol”, que tuvo tres ediciones y contó con la participación de reconocidas figuras del fútbol, entre ellas Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.

Durante aquella etapa, Higgins cultivó una imagen de empresario millonario. Se mostraba con autos de alta gama, utilizaba limusinas y helicópteros y tenía oficinas en Puerto Madero. Incluso llegó a presentarse en estadios con capa y corona junto a Maradona.

Con el paso del tiempo, sin embargo, aquella imagen comenzó a derrumbarse. Su entonces esposa, la argentina Sandra Zapata, cuestionó públicamente la supuesta fortuna del empresario y denunció episodios de violencia. También trascendieron acusaciones relacionadas con estafas mediante cheques sin fondos en Estados Unidos e Inglaterra.

Una caída que lo llevó a vivir en la calle

La vida de Higgins tuvo un giro radical. El hombre que había construido una imagen vinculada al lujo terminó viviendo en situación de calle.

En sus últimos años fue visto durmiendo en distintos sectores de Buenos Aires, entre ellos una esquina de Retiro. Según testimonios citados en su momento, utilizaba un maletín como almohada y pedía dinero o comida.

Quienes llegaron a reconocerlo recordaban su pasado de empresario y sus vínculos con figuras del deporte y el espectáculo. Higgins hablaba en inglés y en un castellano rudimentario y mantenía el discurso de que podía recuperar su fortuna y concretar nuevamente sus proyectos.

Su muerte en Merlo pone fin a una historia marcada por los grandes anuncios, la exposición mediática, las controversias y una abrupta caída desde los años de lujo hasta la situación de calle.