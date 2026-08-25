Un iceberg del tamaño de Manhattan se desprendió de Groenlandia y genera preocupación

El glaciar Petermann en Groenlandia vivió un evento significativo el 4 de agosto de 2026, cuando se desprendió un enorme bloque de hielo, generando un iceberg del tamaño de Manhattan, con una superficie de 76 km². Este evento se considera el mayor desprendimiento de hielo en el glaciar desde 2012 y el más grande registrado en el Ártico desde 2020.

El iceberg recién formado, conocido como 'isla de hielo', podría tener hasta 150 metros de grosor. Imágenes satelitales del Sentinel-1, una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA), mostraron el deterioro del hielo un día antes de que el iceberg se separara del glaciar. Esta misión es crucial para el monitoreo de glaciares remotos, ya que sus instrumentos de radar pueden operar tanto de día como de noche, y pueden ver a través de las nubes.

Desde 2019, un equipo internacional de investigación ha utilizado imágenes del Sentinel-1 para monitorear el glaciar Petermann, parcialmente financiado a través del proyecto FutureEO ARCTEX. La colaboración incluye investigadores de la Universidad de Ottawa en Canadá y universidades del Reino Unido, quienes han estado rastreando las fracturas en el glaciar y la creciente evidencia de que su lengua de hielo flotante se estaba volviendo inestable.

Las observaciones interferométricas realizadas en abril revelaron deformaciones y fracturas en la lengua de hielo, lo que permitió a los investigadores tener una visión detallada de los cambios que se habían estado desarrollando durante meses antes del desprendimiento. Adam Garbo, un estudiante de doctorado de la Universidad de Ottawa, comentó: "El glaciar Petermann ha sido uno de los mayores glaciares de Groenlandia. Hemos anticipado este desprendimiento durante años, y verlo finalmente suceder es notable. Es un recordatorio poderoso de cuán rápido pueden cambiar estos sistemas".

El último desprendimiento puede no ser el único cambio importante. Dos islas de hielo adicionales, con áreas estimadas de 97 y 87 km², podrían desprenderse a medida que las grietas continúen expandiéndose. Anna Crawford, de la Universidad de Stirling, señaló que, aunque los icebergs tabulares grandes son relativamente comunes en el océano Antártico, las islas de hielo árticas son mucho más raras. Estudiar estas islas de hielo es fundamental para comprender cómo el desprendimiento y deterioro de estas masas de hielo impactan la dinámica de los glaciares y el aumento del nivel del mar.

Las observaciones del Sentinel-1 permitieron a los científicos medir detalladamente cómo se propagaron las grietas a través de la plataforma de hielo y cómo la superficie de la lengua de hielo se movió en respuesta a las mareas oceánicas antes de que el iceberg finalmente se separara. Molly Hammond, estudiante de doctorado de la Universidad de Leeds, destacó que los cambios observados en el glaciar Petermann ocurrieron muy rápidamente antes del evento de desprendimiento, lo que hizo que fuera emocionante monitorear la propagación de las grietas en tiempo casi real.

La ESA también subrayó la importancia de este evento, indicando que este tipo de iceberg tabular es relativamente raro en el Ártico, lo que lo convierte en una oportunidad única para estudiar cómo una masa de hielo tan vasta deriva, evoluciona y eventualmente se fragmenta. La misión Sentinel-1 proporciona observaciones sistemáticas y a largo plazo necesarias para rastrear estos cambios, ayudando a los científicos a entender mejor los procesos que impulsan el desprendimiento y sus impactos en el medio ambiente polar y en el sistema terrestre en su conjunto.

Los investigadores continuarán monitoreando tanto el glaciar Petermann como el iceberg recién formado utilizando imágenes satelitales y observaciones aéreas. Al seguir el movimiento y la fragmentación del iceberg, esperan aprender más sobre el comportamiento de grandes islas de hielo árticas y las fuerzas que impulsan la evolución del glaciar Petermann. Este evento de desprendimiento también tiene consecuencias prácticas para la navegación y la actividad offshore en el Ártico. Environment and Climate Change Canada está rastreando el camino del iceberg y evaluando posibles amenazas a las rutas de navegación e infraestructura, ya que masas de hielo de este tamaño pueden permanecer en el océano durante años, fragmentándose lentamente en piezas más pequeñas que pueden volverse progresivamente más difíciles de detectar y seguir.