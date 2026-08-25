El descenso en el precio del petróleo alivia tensiones en los mercados financieros

NUEVA YORK — El valor del petróleo experimentó un nuevo descenso el pasado martes, lo que contribuyó a reducir las inquietudes en el mercado de bonos y a favorecer el desempeño de las acciones. El S&P 500 incrementó su valor en un 0,3%, mientras que el promedio industrial Dow Jones también subió un 0,3%, y el compuesto Nasdaq avanzó un 0,7%.

En el ámbito petrolero, se observó un movimiento significativo, ya que el precio del barril de crudo Brent disminuyó un 3,6%, alcanzando los 87,27 dólares. Este descenso se produjo tras una serie de 13 alzas en 14 días. A pesar de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán parecían intensificarse, tras el anuncio de nuevas sanciones por parte del gobierno de Trump, el precio del Brent mostró esta baja.

Durante el mes anterior, el precio del Brent había fluctuado entre 72 y 102 dólares, mientras las expectativas sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán variaban, afectando la salida de buques petroleros del golfo Pérsico.

El ejército paquistaní informó que una delegación de Pakistán había salido de Irán después de mantener conversaciones con el presidente iraní sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y la reactivación de negociaciones para resolver el conflicto entre ambos países. El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, destacó que la reunión con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, fue "muy positiva y productiva".

La caída de los precios del petróleo ayudó a mitigar las preocupaciones sobre una inflación elevada, que había impulsado los rendimientos de los bonos del Tesoro en el mercado de deuda durante los últimos meses. Los altos rendimientos habían generado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara la semana pasada una medida inesperada para aumentar sus recompras de bonos del Tesoro a largo plazo.

Los elevados rendimientos han encarecido el endeudamiento, lo que puede desacelerar el crecimiento económico y afectar negativamente los precios de acciones, criptomonedas y otras inversiones. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,70% a 4,63%, lo que representa un movimiento significativo en el mercado de bonos, aunque se mantiene por encima del 3,97% previo a la escalada de tensiones con Irán.

En Wall Street, las acciones de Nvidia y otras vinculadas a la tecnología de inteligencia artificial (IA) marcaron el rumbo del mercado. Nvidia subió un 2,2%, un día después de que su caída del 2,9% había afectado al S&P 500. Sin embargo, el desplome del 30,7% de Dick’s Sporting Goods tras resultados trimestrales decepcionantes también impactó.

Al cierre del mercado, el S&P 500 había subido 24,42 puntos, alcanzando los 7.677,28. El Dow incrementó 160,24 unidades, situándose en 53.577,40, y el Nasdaq avanzó 171,11 puntos, cerrando en 26.151,30.

Las preocupaciones sobre la solidez del gasto de los hogares en Estados Unidos han ido en aumento, ya que este es el principal motor de la economía. Con precios más altos en productos básicos y un mercado laboral que se muestra incierto tras recortes de empleos, un informe del Conference Board indicó que la confianza de los consumidores se debilitó más de lo que los economistas esperaban.