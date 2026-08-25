El Cristo de Brochero presidirá la misa que el Papa León XIV celebrará durante su visita a Córdoba

Con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de monseñor Ángel Sixto Rossi, realizó un pedido especial a la madre Inés Tessi, superiora de las Esclavas del Corazón de Jesús: que el Cristo de Brochero presida la Santa Misa que celebrará el Pontífice en Córdoba.

El pedido encierra una historia profundamente ligada al legado del Santo Cura Brochero y a la congregación de las Esclavas del Corazón de Jesús, a la que el sacerdote recurrió para llevar adelante una parte fundamental de su obra en Traslasierra: el Colegio de Niñas y la Casa de Ejercicios Espirituales.

Por eso, que sean hoy las religiosas de esta congregación quienes custodien y hagan posible la presencia de la imagen constituye un gesto que vuelve a unir una historia iniciada hace más de un siglo.

Un Cristo con rostro serrano

La historia del propio Cristo de Brochero también tiene un significado especial.

Según la tradición, antes de encargar la imagen, Brochero conversó con su ahijada, doña Anastasia Favre Merlo. El sacerdote le contó que había imaginado realizar un Cristo a partir de un tronco de álamo encontrado después de una creciente.

Pero su deseo iba mucho más allá de la elección de la madera. Brochero quería que Cristo tuviera el rostro de un serrano, de un paisano. Buscaba una imagen cercana, capaz de reflejar a las personas que habitaban aquellas sierras y a quienes había dedicado su vida pastoral.

Fue entonces cuando doña Anastasia comenzó a buscar entre sus propios familiares a quien pudiera servir de modelo para representar aquel Jesús.

La intención de Brochero era que quienes se detuvieran frente a la imagen pudieran reconocerse en ella. Que no encontraran un rostro lejano o ajeno, sino a un Cristo cercano, con los rasgos de su propia gente.

Un Jesús capaz de mirar a los hombres y mujeres de las sierras con una expresión que les resultara familiar.

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Un encuentro que une dos épocas

La presencia del Cristo de Brochero ante el Papa León XIV adquiere así una dimensión especial. La imagen que nació de la intención del sacerdote de acercar a Cristo a su pueblo volverá a ponerse en camino, esta vez para encontrarse con el Pontífice y con miles de argentinos.

Brochero solía expresar que todo lo que hacía estaba inspirado en su amor al Corazón de Jesús. Esa espiritualidad quedó plasmada también en esta imagen, concebida para representar a un Cristo cercano y profundamente ligado a la identidad de las sierras cordobesas.

Más de un siglo después, aquel Jesús con rostro serrano volverá a salir al encuentro de su pueblo.

Desde las sierras de Córdoba, el Cristo de Brochero llegará a la celebración papal como símbolo de fe, identidad y cercanía: el rostro de un Jesús que, tal como soñó Brochero, pueda ser reconocido por su gente.