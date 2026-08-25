Stability AI, creador de Stable Diffusion, logra 76 millones de dólares en nueva financiación

Stability AI, la startup detrás del modelo de generación de imágenes por inteligencia artificial Stable Diffusion, recaudó 76 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie B. Con esta nueva inyección de capital, el total de fondos acumulados por la empresa asciende a 232 millones de dólares.

La compañía hizo el anuncio el martes, destacando que parte de los nuevos fondos provienen de importantes organizaciones de la industria del entretenimiento, incluyendo Universal Music Group, Sony Music Group y Warner Music Group, así como del gigante de los videojuegos Electronic Arts (EA). También participaron en la ronda dos firmas de inversión: AMD Ventures y Pacific Alliance Ventures.

Este respaldo proviene de un grupo inusual y representa menos una ronda típica de inversión y más una alineación de las empresas en las que Stability AI ahora depende para acuerdos de licencia y distribución de contenido.

El CEO de Stability AI, Prem Akkaraju, quien se unió a la compañía en 2024, calificó la financiación como "una afirmación de nuestra visión donde la inteligencia artificial generativa empodera a cada productor, músico y narrador".

La empresa planea utilizar los fondos de esta última ronda para continuar desarrollando su suite de productos de "producción creativa", al mismo tiempo que expande su brazo de servicios profesionales. Actualmente, Stability ofrece una variedad de modelos de inteligencia artificial diseñados para la creación de música, video e imágenes.

Desde su fundación en 2019, la compañía ha estado firmando acuerdos para integrar la inteligencia artificial generativa en los flujos de trabajo creativos de las empresas de entretenimiento. En octubre del año pasado, firmó asociaciones con Universal Music y EA, y en noviembre con Warner Music, permitiendo que estas compañías colaboren en el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial de Stability en lugar de solo licenciar los resultados.

Stability AI también ha tenido un periodo favorable en los tribunales. La empresa prevaleció en una demanda por derechos de autor presentada por Getty Images en el Reino Unido, que acusaba a la compañía de infringir derechos de propiedad intelectual al utilizar las imágenes de la empresa en el entrenamiento de su modelo de generación de imágenes. Un juez falló mayormente a favor de Stability en ese caso, aunque una demanda similar de Getty en los EE.UU. aún está en proceso.

La compañía también fue demandada en 2023 por su cofundador, Cyrus Hodes, quien alegó que fue engañado por el otro cofundador, Emad Mostaque, para vender su participación en la empresa.