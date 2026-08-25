Trump propone cambiar el nombre del lago Ontario a "lago Estados Unidos" y genera rechazo en Canadá

WINDSOR, Ontario — En el marco de su tensa relación comercial con Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto renombrar el lago Ontario como "lago Estados Unidos". Esta idea fue recibida con desdén por parte de los canadienses, quienes rápidamente expresaron su oposición.

"Puede despotricar por ese agujero todo lo que quiera, pero nunca va a pasar, porque los canadienses somos fuertes", afirmó Patricia Wiseman, residente de Ontario, mientras paseaba por la ribera del río Detroit.

Aunque Trump tiene la autoridad para designar nombres en Estados Unidos, no puede imponer su voluntad sobre Canadá ni sobre sus ciudadanos. Su reciente propuesta de renombrar el lago es similar a su intento de cambiar el nombre del golfo de México a "golfo de Estados Unidos", lo que refleja cómo su discurso y políticas comerciales han deteriorado la relación entre Washington y Ottawa.

"Creo que el pueblo estadounidense nos quiere, y nosotros los queremos a ellos", añadió Wiseman. "Están pasando por tanta agitación como nosotros. Ojalá que algún día podamos volver a unirnos".

La idea de Trump se presentó justo antes de que el primer ministro canadiense Mark Carney anunciara aranceles recíprocos sobre las importaciones estadounidenses.

"Estados Unidos considera seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago Estados Unidos, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario por mucho más tiempo", publicó Trump en su red social Truth Social.

La Casa Blanca también compartió un mapa en el que se etiquetaba el golfo de México con el nombre preferido por Trump. Esta propuesta ha suscitado una reacción negativa en Canadá, donde muchos consideran que el nombre actual tiene un profundo significado cultural e histórico.

Ontario, socio comercial clave

La frontera entre Estados Unidos y Canadá se extiende a lo largo del lago Ontario, que también es un importante recurso comercial. Ontario es el principal socio comercial de varios estados estadounidenses, y los recientes aranceles impuestos por Trump han aumentado las tensiones entre ambos países.

Trump ha amenazado con imponer nuevos aranceles del 50% a vehículos, autopartes y acero canadienses, mientras que Carney ha calificado las exigencias comerciales estadounidenses como un intento de "destruir nuestras principales industrias".

El lago Ontario no solo es una frontera física, sino que también representa una conexión cultural y económica entre ambos países. Sin embargo, las tensiones actuales han puesto en peligro esta relación.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, minimizó la amenaza de Trump, describiéndola como "mucha retórica" y abogando por reanudar las negociaciones entre los dos países. Ford reconoció que la disputa se ha vuelto personal y que es vital bajar la tensión.

El nombre del lago Ontario proviene de la lengua indígena hurón, que significa "lago de aguas brillantes", y es anterior al establecimiento europeo en la región. La Organización Hidrográfica Internacional, de la que ambos países son miembros, trabaja para nombrar cuerpos de agua de manera uniforme, aunque no existe un organismo que regule los nombres de los cuerpos de agua internacionales.

"Ha sido así durante tanto tiempo, entonces, ¿por qué necesitamos cambiarlo?", se preguntó Nancy Minard, otra residente de Ontario. "Parece funcionar para Canadá y creo que probablemente también funciona para Estados Unidos".

A pesar de la oposición generalizada, algunos residentes en el lado estadounidense del lago han expresado su apoyo a la propuesta de Trump. Jim Fetterhoff, un pescador de Port Ontario, comentó: "Me gusta. Absolutamente. Porque me gusta Estados Unidos, y ahora mismo Canadá no nos está tratando muy bien".

En resumen, la propuesta de Trump de renombrar el lago Ontario a "lago Estados Unidos" ha generado un fuerte rechazo en Canadá, donde muchos ven el nombre actual como parte de su patrimonio cultural e histórico. La relación entre ambos países, marcada por tensiones comerciales, se encuentra en un punto crítico.