Benito Fernández advierte sobre la crisis textil: "Estamos peor que en la pandemia"

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El diseñador Benito Fernández ha señalado que la industria textil se encuentra en una situación crítica, con una notable disminución en la actividad. En este contexto, cuestionó los altos márgenes de precios en la indumentaria y destacó el cierre de locales, fábricas y talleres, lo que afecta directamente al empleo.

Fernández argumentó que la estructura de costos del sector está condicionada por la carga impositiva, la inflación y el panorama económico general. Rechazó las críticas que atribuyen los altos precios de las prendas a una rentabilidad excesiva de las marcas y empresarios. "Para mí no, porque si no yo vería a todos mis colegas millonarios", afirmó en una reciente entrevista televisiva, al ser cuestionado sobre si el sector había exagerado en los precios, añadiendo que los impuestos representan una parte considerable del costo final de los productos.

En este sentido, el diseñador defendió la industria como un motor de empleo y criticó la tendencia a responsabilizar únicamente a los fabricantes por el costo de la ropa. Señaló que múltiples factores encarecen la producción. Además, describió el impacto de la caída en las ventas sobre la capacidad productiva, enfatizando que gran parte de las máquinas están inactivas. "De 10 máquinas, 7 están paradas", ilustró, para evidenciar la magnitud del parate.

Fernández también destacó que la crisis afecta a pequeñas y medianas empresas de diversas regiones del país, utilizando el cierre del emprendimiento de Florencia Torrente como un ejemplo del deterioro en el consumo. Observó que incluso negocios con alta visibilidad están luchando por mantenerse a flote.

"Estamos peor que en la pandemia", afirmó Fernández al comparar la situación actual con la de aquel periodo, explicando que, a diferencia de entonces, hoy los cierres también afectan áreas comerciales que previamente se sostenían por su ubicación estratégica. Detalló que durante la pandemia, las persianas bajas comenzaron a ser comunes en zonas alejadas de los centros comerciales, mientras que ahora, el cierre también impacta en sectores con alto movimiento.

"Ahora están cerrando en el medio. Ya no hay retorno", advirtió el empresario. También abordó las repercusiones laborales de la disminución en la producción, señalando que el cierre de establecimientos deja a trabajadores sin empleo. En este marco, diferenciando su situación personal de la de quienes dependen de la industria, enfatizó que el problema principal es la pérdida de fuentes laborales.

Finalmente, Fernández criticó un esquema económico que, a su juicio, prioriza actividades extractivas en detrimento de la producción industrial. Alertó que la destrucción de puestos de trabajo podría incrementar la necesidad de asistencia estatal. "Con la minería, buenísimo, la macro", ironizó, y advirtió que si continúa la pérdida de empleos, el Estado deberá afrontar mayores demandas sociales.