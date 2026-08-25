El "diamante negro": cómo es cosechar trufas de mil dólares el kilo con perros adiestrados
El productor Mariano Grimbald explicó el complejo proceso para cultivar el hongo gourmet en Santa Fe y destacó el enorme potencial de exportación hacia el hemisferio norte.
25/08/2026 | 14:52Redacción Cadena 3
FOTO: Trufas
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Audio. La trufa argentina: un cultivo de pasión y alto valor en el sur de Santa Fe
Cadena 3
En el sur de la provincia de Santa Fe, un proyecto agropecuario familiar decidió apostar por uno de los cultivos más codiciados del mercado gastronómico internacional: la trufa negra (Tuber melanosporum).
Conocido como el "diamante negro" por sus elevados valores comerciales —que en sus ejemplares de máxima calidad pueden alcanzar los mil dólares por kilo—, este hongo requiere un proceso de producción y recolección sumamente sofisticado y artesanal.
En diálogo con Cadena 3, el productor Mariano Grimbald detalló la particularidad de la siembra, la cual inicia inoculando el hongo en las raíces de los plantines de robles antes de ser trasplantados al campo.
Tras un desarrollo de entre tres y cuatro años, los frutos crecen bajo tierra y exigen un método de recolección muy específico: "La trufa emite un gas al madurar y la cosechamos con perros adiestrados que la rastrean; cuando la marcan a 20 centímetros de profundidad, extraemos la tierra manualmente con mucho cuidado para no dañarla".
Aunque la producción en Argentina es incipiente —alcanza entre dos y tres toneladas anuales frente a una demanda mundial de 400 toneladas—, los productores locales avanzan en la creación de una asociación nacional para impulsar la exportación contrastación.
Debido a que la cosecha local se realiza durante el invierno austral, el producto ingresa al hemisferio norte durante su temporada de verano, garantizando un mercado de consumo ilimitado en Estados Unidos y Europa.
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Lectura rápida
¿Qué cultivo se está promoviendo en Santa Fe? La trufa negra (Tuber melanosporum), conocida como el "diamante negro".
¿Quién es el productor que habla sobre el proyecto? El productor Mariano Grimbald.
¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse la trufa? Entre tres y cuatro años.
¿Cuál es la producción anual de trufas en Argentina? Entre dos y tres toneladas anuales.
¿Dónde se comercializa la trufa argentina? En Estados Unidos y Europa, durante su verano.