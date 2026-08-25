En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Quilmes

Mendoza

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Argentina Posible Notas

El "diamante negro": cómo es cosechar trufas de mil dólares el kilo con perros adiestrados

El productor Mariano Grimbald explicó el complejo proceso para cultivar el hongo gourmet en Santa Fe y destacó el enorme potencial de exportación hacia el hemisferio norte.

25/08/2026 | 14:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Santa Fe

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Trufas

FOTO: Trufas

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. La trufa argentina: un cultivo de pasión y alto valor en el sur de Santa Fe

    Cadena 3

    Episodios

En el sur de la provincia de Santa Fe, un proyecto agropecuario familiar decidió apostar por uno de los cultivos más codiciados del mercado gastronómico internacional: la trufa negra (Tuber melanosporum).

Conocido como el "diamante negro" por sus elevados valores comerciales —que en sus ejemplares de máxima calidad pueden alcanzar los mil dólares por kilo—, este hongo requiere un proceso de producción y recolección sumamente sofisticado y artesanal.

En diálogo con Cadena 3, el productor Mariano Grimbald detalló la particularidad de la siembra, la cual inicia inoculando el hongo en las raíces de los plantines de robles antes de ser trasplantados al campo. 

Tras un desarrollo de entre tres y cuatro años, los frutos crecen bajo tierra y exigen un método de recolección muy específico: "La trufa emite un gas al madurar y la cosechamos con perros adiestrados que la rastrean; cuando la marcan a 20 centímetros de profundidad, extraemos la tierra manualmente con mucho cuidado para no dañarla".

Aunque la producción en Argentina es incipiente —alcanza entre dos y tres toneladas anuales frente a una demanda mundial de 400 toneladas—, los productores locales avanzan en la creación de una asociación nacional para impulsar la exportación contrastación. 

Debido a que la cosecha local se realiza durante el invierno austral, el producto ingresa al hemisferio norte durante su temporada de verano, garantizando un mercado de consumo ilimitado en Estados Unidos y Europa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué cultivo se está promoviendo en Santa Fe? La trufa negra (Tuber melanosporum), conocida como el "diamante negro".

¿Quién es el productor que habla sobre el proyecto? El productor Mariano Grimbald.

¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse la trufa? Entre tres y cuatro años.

¿Cuál es la producción anual de trufas en Argentina? Entre dos y tres toneladas anuales.

¿Dónde se comercializa la trufa argentina? En Estados Unidos y Europa, durante su verano.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf