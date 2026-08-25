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Una mujer perdió el control de su auto, chocó violentamente contra un local y murió

Todo ocurrió en Quilmes Oeste. El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima tenía 21 años. Video.

25/08/2026 | 14:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

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Así quedó el auto tras el violento choque. (Foto: redes)

FOTO: Así quedó el auto tras el violento choque. (Foto: redes)

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    Audio. Una mujer perdió el control de su auto, chocó violentamente contra un local y murió

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Una mujer murió durante la madrugada de este lunes luego de perder el control del auto que conducía y estrellarse contra el frente de un comercio en Quilmes Oeste, provincia de Buenos Aires.

El accidente ocurrió en la esquina de las avenidas Smith y Acha y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran a un Peugeot 208 azul circulando por el sector hasta que, por motivos que todavía son materia de investigación, se desvía de su trayectoria e impacta violentamente contra el local.

Tras el choque se activaron las alarmas de los comercios cercanos y varios vecinos se aproximaron para conocer qué había ocurrido, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.

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Personal del SAME arribó al lugar e intentó asistir a la conductora, pero la mujer murió como consecuencia de las graves heridas sufridas. La víctima fue identificada como Victoria Julieta Raymondi Guida, de 21 años.

La filmación será uno de los elementos analizados por los investigadores para determinar las circunstancias del siniestro y establecer qué provocó que la víctima perdiera el control del vehículo.

El operativo de emergencia también se extendió hasta la vivienda de familiares de la mujer, ubicada a pocas cuadras del lugar del accidente.

Según se informó, algunos allegados sufrieron descompensaciones al conocer la noticia de la muerte y debieron recibir asistencia médica.

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FOTO: Así quedó el auto tras el violento choque. (Foto: redes)

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Informe de Rolando Vera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Quilmes Oeste? Una mujer murió tras estrellarse su auto contra un comercio.

¿Quién es la víctima? La mujer fue identificada como Victoria Julieta Raymondi Guida, de 21 años.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes.

¿Dónde sucedió el choque? En la esquina de las avenidas Smith y Acha en Quilmes Oeste.

¿Cómo se enteraron los vecinos? Las alarmas de los comercios cercanos se activaron y varios vecinos se acercaron al lugar.

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