Facundo Farías deja Estudiantes y se suma a San Lorenzo como refuerzo

FOTO: Facundo Farías se va de Estudiantes de La Plata a San Lorenzo.

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- Facundo Farías se desvinculará de Estudiantes y se unirá a San Lorenzo, tras el acuerdo alcanzado este martes entre las instituciones por un préstamo de 12 meses.

El trato implica un cargo de 150.000 dólares y una opción de compra de tres millones por el 70 por ciento de su ficha, mientras que el equipo de Boedo se hará cargo solo de una parte de su alto salario.

Uno de los principales obstáculos en la negociación era precisamente el sueldo que Farías percibe actualmente en Estudiantes, una cifra que resulta complicada para el presupuesto de San Lorenzo.

Finalmente, las directivas hallaron una solución para llevar adelante la operación: el "Ciclón" pagará el 60 por ciento del salario y el "Pincha" se quedará con el 40 restante durante el periodo del préstamo.

El acuerdo también incluye una opción de compra de tres millones de dólares por el 70% de los derechos económicos del jugador, que San Lorenzo podrá ejercer al término del préstamo.

Estudiantes, por su parte, mantendrá opciones de repesca durante la cesión, lo que le permitirá recuperar al delantero en ciertas ventanas de transferencias si lo necesita o modifica sus estrategias deportivas.

La llegada de Farías fue solicitada de manera especial por Néstor "Pipo" Gorosito, quien conoce al jugador por haberlo dirigido en su etapa en Colón de Santa Fe.

El entrenador se había manifestado de manera contundente al referirse a Farías, calificándolo como "uno de los mejores jugadores del fútbol argentino", aunque reconoció que su incorporación presentaba complicaciones económicas.

Farías buscará ahora reencontrar en Boedo el nivel que mostró en sus primeros años en Colón, donde se destacó como una de las mayores promesas del fútbol argentino y fue campeón de la Copa de la Liga 2021.

Su desempeño en Santa Fe le permitió ser transferido al Inter Miami, donde llegó a compartir plantel con Lionel Messi, aunque una grave lesión ligamentaria afectó su continuidad en Estados Unidos.

A inicios de 2025, Estudiantes realizó una significativa inversión para repatriarlo y lo convirtió en una de las incorporaciones más caras de la historia del club.

No obstante, su paso por La Plata no cumplió con las expectativas.

Farías acumuló 49 partidos y solo dos goles con la camiseta albirroja, con muchas de sus apariciones desde el banco y sin poder consolidarse como titular.

Su protagonismo se redujo aún más en el semestre actual bajo la dirección de Alexander Medina, acumulando apenas 101 minutos en el inicio del segundo semestre y quedando relegado en varios encuentros clave.

La lesión de Tiago Palacios había abierto una nueva oportunidad dentro del plantel, pero tanto el jugador como la dirigencia decidieron avanzar con una salida que le permitiera recuperar continuidad.

Además, la transferencia permitirá a Estudiantes incorporar un reemplazo hasta el miércoles 2 de septiembre a las 18, gracias a un mecanismo reglamentario activado tras la transferencia de Orlando Gill desde San Lorenzo al Lille.