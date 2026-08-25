Crecen las filas para gasolina en Irán, mientras las sanciones de EEUU se endurecen

FOTO: Las filas para gasolina crecen en Irán, pero no hay señales de que ceda ante sanciones de EEUU

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — Las gasolineras de Teherán están experimentando un incremento en las filas, donde los conductores esperan hasta dos horas para llenar sus tanques, en medio de un endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y la amenaza de sanciones más severas.

La situación se volvió más incierta el martes, luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, asegurara que el objetivo es aislar completamente a Irán de la economía global. Funcionarios iraníes han comenzado a discutir la posibilidad de reducir los subsidios a la gasolina como respuesta a estas medidas.

"Quizás enfrentemos una escasez de combustible", comentó Hashem Abadi, un barbero de 34 años. "Voy a la gasolinera cada vez que mi tanque baja a la mitad".

Las recientes acciones de Estados Unidos buscan forzar concesiones por parte de la República Islámica, casi seis meses después de que comenzara la ofensiva lanzada por Donald Trump e Israel. Este conflicto ha impactado negativamente la economía iraní, generando dificultades para la población. Sin embargo, no se observan indicios de que los líderes iraníes estén cediendo ante la presión, ni de que esto provoque un resurgimiento de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en enero.

Las filas para gasolina ya habían comenzado a aumentar antes del anuncio de Bessent, debido a las escaseces causadas por el bloqueo y las sanciones previas. La inflación de dos dígitos y la depreciación de la moneda han dificultado que los iraníes paguen por productos básicos, no solo combustible.

"Estoy llenando mi auto lo más posible porque pronto suben los precios", indicó Mahmoud Chavoshi, un taxista de 51 años. "Todo lo que compro se ha encarecido durante la última semana, desde la leche hasta la pasta".

No hay filas similares fuera de los bancos, y supermercados y farmacias permanecen abastecidos, pero los clientes se quejan de su incapacidad para pagar. La inflación ha aumentado considerablemente desde el inicio de la guerra, y la moneda alcanzó un mínimo histórico antes de que Bessent hiciera su anuncio.

"Algunos de nuestros clientes habituales compran ahora y pagan después, porque sus bolsillos no están tan llenos como antes", comentó Morteza Daryani, un dueño de tienda de comestibles en Teherán.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acusó a Estados Unidos de recurrir a la presión económica tras no lograr derrotar militarmente a Irán, afirmando que busca generar "problemas sociales e insatisfacción económica para sumir a Irán en el caos".

"¿Creen que nos arrodillaremos y nos rendiremos? Por supuesto que no", dijo en declaraciones citadas por las agencias de noticias Fars y Tasnim.

A pesar de que no hay protestas en curso, la situación económica podría llevar a la población a un punto de ebullición. Las autoridades han reprimido violentamente las manifestaciones anteriores, resultando en miles de muertes.

Irán ha enfrentado sanciones internacionales durante décadas, principalmente por su programa nuclear y su apoyo a grupos armados. Las ventas de petróleo a China han proporcionado un salvavidas, aunque la efectividad de las sanciones de Estados Unidos para detener estas transacciones sigue siendo incierta.

"Siempre hay límites a la resistencia y la resiliencia", advirtió Mohammad Farzanegan, profesor de economía de Oriente Medio en la Universidad de Marburgo. "La gente está perdiendo su poder adquisitivo cada día", añadió. Esto, combinado con la creciente presión económica, podría llevar a un descontento que el Estado no pueda manejar eficazmente.

Esfandyar Batmanghelidj, director de la Fundación Bourse & Bazaar, señaló que los sectores amenazados por Bessent son vitales para el pueblo iraní, no para el gobierno. En un análisis publicado en X, destacó que los activos digitales y el oro son métodos que los iraníes utilizan para proteger sus ahorros, mientras que la tecnología y el transporte marítimo son esenciales para recibir alimentos y medicinas.

Por otro lado, la presión económica más efectiva ha provenido del bloqueo naval. Sin embargo, el reciente anuncio de Emiratos Árabes Unidos de cortar todo comercio y transacciones financieras con Irán podría tener efectos duraderos si se lleva a cabo, según Sascha Bruchmann, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Bessent sugirió que la presión de Washington fue lo que llevó a Emiratos a tomar esta decisión. "Las acciones que tomaron la semana pasada no fueron una coincidencia, sino probablemente causales", afirmó.

Irán, por su parte, está ejerciendo presión al cerrar en gran medida el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito de petróleo y gas a nivel global. La estrategia del país es que el impacto en la economía mundial y los precios del combustible en Estados Unidos obligue a Trump a retroceder en sus políticas.

"Ambos lados están bajo presión, y nadie sabe cuál reloj es el correcto", concluyó Bruchmann.