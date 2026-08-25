FOTO: El juicio a Aníbal Lotocki avanza por la muerte de Cristian Zárate y graves lesiones a cinco mujeres

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El juicio que enfrenta el excirujano Aníbal Lotocki, acusado del presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate durante una intervención quirúrgica en una clínica del barrio porteño de Caballito, proseguirá este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

En la última audiencia, brindaron su testimonio la viuda del paciente, tres acusados, un amigo de la víctima, la secretaria de Zárate y un agente de la Policía de la Ciudad.

Romina Scioli, esposa de Cristian, se mostró visiblemente conmovida y recordó que su esposo no consumía drogas ni alcohol, tampoco tenía hábitos alimenticios "excesivos" y "no tomaba medicación". Además, afirmó que el damnificado le había comentado que "se iba a operar una hernia".

La mujer expresó: "Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado", dirigiéndose al imputado y solicitando una condena ejemplar: "Les pido que hagan algo, que sea esclarecedor, porque este hombre no puede estar en sociedad".

Además de Lotocki, se encuentran en el proceso la contadora y directora del sanatorio, Andrea Isabel Torelli; el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández.

Asimismo, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta cargos por presuntamente ocultar el teléfono de Lotocki para evadir a los investigadores, lo que se clasifica como encubrimiento agravado.

Todos los acusados también enfrentan cargos por lesiones gravísimas a cinco pacientes durante distintos procedimientos médicos. La tercera jornada del juicio comenzará a las 10 con la declaración de nuevos testigos.