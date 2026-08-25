¿Te pueden embargar el sueldo por una deuda de tarjeta o billeteras virtuales? Qué dice la ley

FOTO: Crece el porcentaje de deudores en el sistema financiero argentino.

Tener una deuda con una tarjeta de crédito, un préstamo personal o una billetera virtual puede generar preocupación, especialmente cuando comienzan los llamados de las entidades financieras o de los estudios de cobranza. Una de las principales dudas que aparece ante una situación de mora es si el acreedor puede embargar directamente el sueldo.

En Argentina, la respuesta es clara: un banco, una financiera, una tarjeta o un estudio de cobranzas no puede retener por su cuenta parte del salario. Para que exista un embargo debe intervenir la Justicia y un juez debe disponer la medida.

Por lo tanto, un mensaje de WhatsApp, una llamada telefónica o una intimación extrajudicial en la que se advierta sobre un supuesto embargo no significa que la retención vaya a concretarse. El proceso requiere una instancia judicial y una notificación formal al empleador.

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Cuándo pueden embargar el sueldo por una deuda

El embargo de haberes es una medida judicial destinada a garantizar el cobro de una obligación. Para llegar a esa instancia, el acreedor debe iniciar un proceso y obtener una resolución que ordene la retención.

Una vez que el juez dispone el embargo, la orden se comunica al empleador. Es entonces cuando la empresa debe comenzar a descontar del salario el porcentaje establecido y depositarlo a disposición del expediente judicial.

Antes de llegar a ese punto, las entidades suelen intentar otras alternativas. Entre ellas aparecen los llamados de cobranza, las intimaciones, las propuestas de refinanciación y los acuerdos de pago.

También puede ocurrir que una entidad venda la deuda a un estudio especializado en cobranzas. En ese caso, el nuevo acreedor puede continuar reclamando el pago y eventualmente iniciar acciones judiciales si no logra un acuerdo.

Por eso, tener una deuda vencida no significa que automáticamente se vaya a producir un embargo. Existe una diferencia importante entre estar en mora y atravesar un proceso judicial.

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Cuánto del sueldo pueden embargar

La legislación argentina establece límites para proteger una parte de los ingresos del trabajador.

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y el Decreto 484/87 fijan las reglas generales para determinar cuánto puede retenerse de una remuneración por deudas comunes.

Según la información consignada en el caso analizado, el esquema contempla:

Hasta un Salario Mínimo Vital y Móvil: esa porción del salario es inembargable.

Entre uno y dos salarios mínimos: puede embargarse hasta el 10% de la suma que exceda el primer salario mínimo.

Por encima de dos salarios mínimos: puede embargarse hasta el 20% del excedente.

El cálculo se realiza sobre la remuneración neta, es decir, después de los descuentos correspondientes.

Con el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil mencionado en la información de referencia, de $376.600, una remuneración de hasta $376.600 queda protegida frente a este tipo de embargo. Para ingresos superiores, se aplican los porcentajes establecidos según cada escala.

Hay una excepción relevante: las deudas por alimentos tienen un régimen diferente. En esos casos, el juez puede establecer porcentajes superiores a los previstos para las deudas comunes, debido a la naturaleza de la obligación.

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¿Pueden embargar el dinero de una cuenta sueldo?

La existencia de una cuenta bancaria donde se deposita el salario no elimina la protección legal del sueldo.

Si existe una orden judicial de embargo sobre los haberes, la retención debe respetar los límites establecidos por la normativa. No significa que el banco pueda disponer libremente de todo el dinero depositado en la cuenta.

Por eso, ante una retención que parezca superar los porcentajes permitidos, es importante revisar el oficio judicial y consultar con un profesional para determinar si el descuento está correctamente aplicado.

Qué pasa antes de llegar al embargo

En la mayoría de los casos, la mora atraviesa diferentes etapas.

Primero aparece el atraso en el pago. Luego pueden comenzar los contactos de cobranza y las propuestas para refinanciar la deuda. Si la situación se prolonga, el acreedor puede derivar la cuenta a un estudio jurídico o iniciar una demanda.

El embargo aparece recién dentro de ese proceso judicial.

Por eso, los especialistas recomiendan no ignorar las comunicaciones de la entidad acreedora, especialmente cuando ya existe una notificación formal. Negociar antes de que se inicie una demanda puede abrir más posibilidades para acordar una refinanciación o una quita.

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El otro problema: cómo impacta la deuda en el Veraz

Aunque no haya embargo, el atraso puede tener consecuencias sobre el historial crediticio.

Las deudas pueden quedar registradas en bases de información financiera como el Veraz y en la Central de Deudores del Banco Central. Esa información es utilizada por las entidades cuando analizan si una persona puede acceder a préstamos, tarjetas u otros productos.

La clasificación del comportamiento crediticio contempla distintos niveles de cumplimiento. Una mora breve tiene un impacto diferente al de una deuda que permanece impaga durante meses o que finalmente llega a una instancia judicial.

Por eso, el primer efecto de dejar de pagar una deuda no necesariamente es judicial: puede ser el deterioro del historial crediticio y una mayor dificultad para obtener financiamiento.

¿Las deudas prescriben?

Otro de los interrogantes habituales es qué ocurre si una persona deja pasar varios años sin pagar.

Las deudas no necesariamente pueden reclamarse para siempre. En el caso de las tarjetas de crédito, existe un plazo de prescripción que, según la información de referencia, es de tres años. Sin embargo, esto no significa que una deuda desaparezca automáticamente al cumplirse ese período.

La prescripción puede verse afectada por determinadas acciones del acreedor o del propio deudor. Por ejemplo, una demanda judicial puede modificar el cómputo del plazo.

Por eso, no es recomendable asumir que una deuda dejó de ser exigible simplemente porque pasó determinado tiempo. Para saber si una obligación está prescripta es necesario analizar la fecha de mora, las actuaciones realizadas por el acreedor y la documentación correspondiente.

Además, la desaparición de una deuda de una determinada base de datos y la prescripción legal de la obligación son cuestiones diferentes.

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Qué ocurre con el Veraz después de pagar

Pagar una deuda tampoco significa necesariamente que el historial crediticio se modifique de manera inmediata.

Si la información continúa figurando pese a que la obligación fue cancelada, el consumidor puede solicitar que se actualice. También existe la posibilidad de reclamar cuando los datos registrados son incorrectos.

La normativa sobre protección de datos personales reconoce el derecho de las personas a consultar la información existente sobre ellas y solicitar su corrección cuando corresponda.

El historial también puede permanecer durante un determinado período aun después de regularizada una obligación, dependiendo de las reglas aplicables a la información registrada.

Qué hacer si llega una notificación de embargo

Si una persona recibe una comunicación oficial sobre un embargo, lo primero es verificar que efectivamente se trate de una actuación judicial.

Los especialistas recomiendan prestar atención a varios datos:

Identificar el juzgado que interviene.

Revisar el número de expediente.

Comprobar quién reclama la deuda.

Verificar el monto exigido.

Revisar la fecha y el origen de la obligación.

Controlar que el porcentaje retenido del salario respete los límites legales.

Consultar con un abogado o un organismo de defensa del consumidor.

También puede existir la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el acreedor durante el proceso. Dependiendo del caso, un convenio de pago puede permitir reducir la retención o solicitar el levantamiento del embargo.

Qué recomiendan hacer antes de llegar a esa instancia

La recomendación principal para quienes tienen dificultades para pagar es actuar antes de que la deuda avance hacia una instancia judicial.

Una alternativa es comunicarse con la entidad acreedora y solicitar una refinanciación. También conviene comparar las tasas y condiciones de las distintas obligaciones y priorizar aquellas que generan mayores intereses.

Otro paso útil es consultar la situación registrada en la Central de Deudores del BCRA y revisar el propio informe crediticio.

Además, ante una deuda que ya lleva varios meses de atraso, es conveniente conservar los resúmenes, comprobantes de pago, comunicaciones y contratos relacionados con la operación.

Una deuda no significa perder automáticamente parte del sueldo

El punto central es que tener una deuda con una tarjeta, un banco o una billetera virtual no habilita al acreedor a descontar dinero directamente del salario.

Para que exista un embargo debe haber un proceso judicial y una orden emitida por un juez. Incluso en ese escenario, el trabajador conserva una parte protegida de su remuneración y existen límites específicos para determinar cuánto puede retenerse.

Por eso, frente a una deuda impaga, la estrategia más conveniente no es ignorar los reclamos ni asumir que el embargo es inevitable. Conocer el estado real de la deuda, verificar si existe un expediente judicial y buscar una negociación temprana puede evitar que el conflicto llegue a esa instancia o permitir resolverlo en mejores condiciones.