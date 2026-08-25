FOTO: Se lanzó un programa para detectar y bloquear celulares en las cárceles del país

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El Gobierno nacional formalizó la creación de un programa para detectar y bloquear celulares en las cárceles, ampliando la iniciativa a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

La Resolución 806/2026, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo principal evitar que los delincuentes sigan planificando y coordinando delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

La Subsecretaría de Articulación Federal será responsable de implementar el Programa para la Detección y el Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios en aquellas jurisdicciones que lo soliciten.

Asimismo, se autorizó a las Fuerzas de Seguridad Federales a utilizar inhibidores de señales en situaciones que afecten la seguridad pública, y se aprobó el "Procedimiento para el Bloqueo de Terminales con Reporte de Robo, Hurto o Extravío y la Identificación de IMEI Irregulares".

La norma también faculta al Servicio Penitenciario Federal para instalar y operar dispositivos que permitan detectar y bloquear teléfonos móviles utilizados por los internos en celdas y pabellones.

El Ministerio de Seguridad destacó que "el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios permitirá detectar los dispositivos y bloquear los IMEI, IMSI y líneas telefónicas utilizados de manera irregular dentro de las unidades penitenciarias federales y de las provincias que adhieran".

En este contexto, se enfatizó que "las cárceles no pueden ser centros de operaciones del crimen organizado", y se informó que la Capital Federal y los demás distritos podrán unirse al programa mediante un convenio de adhesión que fue aprobado por la ministra Alejandra Monteoliva.

"El que está preso no puede seguir delinquiendo. Las cárceles son para cumplir la condena, no para dirigir organizaciones criminales", concluyó el comunicado oficial.