ByteDance enfrenta multa de 153,7 millones de reales por manejo inadecuado de datos de menores en TikTok

FOTO: ANPD multa a ByteDance con 153,7 millones de reales por tratamiento indebido de datos de menores en TikTok.

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) -- La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil ha sancionado a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, con una multa de 153,7 millones de reales (equivalente a 25,57 millones de euros) debido a irregularidades en el manejo de datos personales de niños y adolescentes.

Además de abonar la multa impuesta, la compañía tiene la obligación de eliminar los datos que fueron recolectados de manera inapropiada y, según lo declarado por la ANPD, se comprometió a implementar un plan de cumplimiento para mejorar la protección de menores en TikTok.

Entre las acciones que la plataforma deberá llevar a cabo se encuentra la aplicación automática de configuraciones de privacidad más rigurosas para las cuentas de usuarios menores de 16 años, así como el fortalecimiento de las herramientas de supervisión parental y la inclusión de filtros de contenido más estrictos, tal como lo informó Euronews y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

La ANPD identificó prácticas que contravienen la Ley General de Protección de Datos (LGPD) en dos formas de acceso a TikTok: a través de cuentas registradas y sin registro. De acuerdo al organismo, los mecanismos que TikTok implementó no fueron suficientes para prevenir, desde el inicio, el tratamiento incorrecto de datos de menores.

En el caso de los usuarios que acceden sin registro, la resolución establece que TikTok deberá suspender la publicidad en todo Brasil, limitar el contenido disponible a aquel que sea apto para todas las edades y restringir el tiempo de uso a un máximo de 12 horas. Los usuarios que entren sin crear una cuenta tampoco tendrán la posibilidad de publicar contenido ni ver emisiones en vivo.

Esta decisión se da en un contexto de endurecimiento de la regulación de plataformas digitales en Brasil, especialmente en lo que respecta a la protección de menores. Este mismo mes, la ANPD instruyó a Discord a suspender las emisiones en vivo y las videollamadas tras el caso de una adolescente que supuestamente fue inducida al suicidio durante una transmisión; la agencia ha confirmado a AFP que está evaluando un recurso presentado por Discord contra esa decisión.

En los últimos años, Brasil ha adoptado una postura más severa frente a las redes sociales: una legislación reciente exige vincular las cuentas de usuarios menores de 16 años con las de sus padres y verificar la edad de los usuarios. En 2024, la plataforma X fue bloqueada durante 40 días en Brasil hasta que cumplió con las órdenes del Tribunal Supremo para eliminar cuentas acusadas de difundir desinformación.