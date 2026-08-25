Argentina busca evitar crisis diplomática con Chile por el Estrecho de Magallanes
El gobierno argentino intenta calmar las tensiones con Chile tras declaraciones sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes. La Cancillería reafirma tratados que reconocen la jurisdicción chilena sobre las aguas.
FOTO: Argentina intenta evitar escalada diplomática con Chile por polémica sobre Estrecho de Magallanes
BUENOS AIRES — El gobierno de Argentina se ha movilizado rápidamente para evitar una crisis diplomática con Chile tras las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina, que generaron malestar en Santiago respecto a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.
En un comunicado, la Cancillería argentina enfatizó la relevancia de la relación bilateral y recordó que existen tratados que confirman que las aguas del estrecho son de jurisdicción chilena. El jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde, había manifestado en un programa de entrevistas que "lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el (paso de) Drake: todo eso es soberanía". A pesar de sus afirmaciones, Valverde también había indicado que la relación militar con Chile era positiva.
El Estrecho de Magallanes, situado en el extremo sur de Sudamérica, conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Después de que sus comentarios fueran difundidos, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, hizo un llamado a la responsabilidad de las autoridades de otros países para no confundir a sus ciudadanos, reafirmando que el estrecho es indiscutiblemente chileno.
Ante la controversia, la Cancillería argentina emitió un comunicado el martes, señalando que los tratados de 1881 y 1984, que son considerados definitivos, reconocen la soberanía chilena sobre las aguas del estrecho.
El presidente chileno, José Antonio Kast, valoró positivamente la respuesta del gobierno argentino de Javier Milei, con quien comparte afinidades ideológicas. Kast expresó su agradecimiento por las declaraciones argentinas que reconocen la soberanía del Estrecho de Magallanes.
Ambos países han enfrentado diversas controversias relacionadas con su extensa frontera común. A finales de los años 70, estuvieron cerca de un conflicto bélico por disputas sobre el Canal Beagle, que actualmente comparten.
Lectura rápida
¿Qué provocó la tensión entre Argentina y Chile?
Las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes generaron malestar en Chile.
¿Quién es el canciller chileno?
El canciller chileno es Francisco Pérez Mackenna, quien hizo un llamado a la responsabilidad sobre las declaraciones ajenas.
¿Qué afirmó el gobierno argentino?
La Cancillería argentina destacó la existencia de tratados que reconocen la soberanía chilena sobre el estrecho.
¿Cómo reaccionó el presidente chileno?
El presidente José Antonio Kast valoró positivamente la reacción del gobierno argentino y agradeció el reconocimiento de la soberanía chilena.
¿Qué antecedentes existen entre ambos países?
Argentina y Chile han tenido controversias históricas, incluyendo un conflicto por el Canal Beagle en los años 70.
[Fuente: AP]