Argentina busca evitar crisis diplomática con Chile por el Estrecho de Magallanes

BUENOS AIRES — El gobierno de Argentina se ha movilizado rápidamente para evitar una crisis diplomática con Chile tras las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina, que generaron malestar en Santiago respecto a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

En un comunicado, la Cancillería argentina enfatizó la relevancia de la relación bilateral y recordó que existen tratados que confirman que las aguas del estrecho son de jurisdicción chilena. El jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde, había manifestado en un programa de entrevistas que "lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el (paso de) Drake: todo eso es soberanía". A pesar de sus afirmaciones, Valverde también había indicado que la relación militar con Chile era positiva.

El Estrecho de Magallanes, situado en el extremo sur de Sudamérica, conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Después de que sus comentarios fueran difundidos, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, hizo un llamado a la responsabilidad de las autoridades de otros países para no confundir a sus ciudadanos, reafirmando que el estrecho es indiscutiblemente chileno.

Ante la controversia, la Cancillería argentina emitió un comunicado el martes, señalando que los tratados de 1881 y 1984, que son considerados definitivos, reconocen la soberanía chilena sobre las aguas del estrecho.

El presidente chileno, José Antonio Kast, valoró positivamente la respuesta del gobierno argentino de Javier Milei, con quien comparte afinidades ideológicas. Kast expresó su agradecimiento por las declaraciones argentinas que reconocen la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Ambos países han enfrentado diversas controversias relacionadas con su extensa frontera común. A finales de los años 70, estuvieron cerca de un conflicto bélico por disputas sobre el Canal Beagle, que actualmente comparten.