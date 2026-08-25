Dolly Parton: las canciones más emblemáticas y las historias que las inspiraron

FOTO: Las mejores canciones de Dolly Parton y las historias detrás de ellas

NUEVA YORK — Dolly Parton no solo fue una talentosa música, actriz, autora y empresaria de parques temáticos, sino que también se convirtió en un símbolo cultural global. La artista, quien falleció a los 80 años, dejó una huella imborrable en la historia de la música, destacándose principalmente como compositora. A lo largo de su carrera, Parton nos brindó una vasta discografía que incluye canciones que desafían las normas de género y baladas inolvidables.

Elegir solo algunas de sus canciones más destacadas resulta complicado, pero hay ciertas piezas que brillan con luz propia. Desde su perspectiva feminista en el country hasta su capacidad de contar historias, aquí exploramos algunas de sus obras más memorables.

1968: "Just Because I’m a Woman"

Una de las primeras canciones que reflejó el enfoque feminista de Parton fue "Just Because I’m a Woman". En esta canción, la protagonista se enfrenta a su pareja, recordándole que no debe juzgarla por sus relaciones pasadas. La inspiración para esta canción provino de una conversación con su esposo, Carl Dean, quien le preguntó sobre sus experiencias amorosas anteriores.

1971: "Coat of Many Colors"

"Coat of Many Colors" es un relato autobiográfico que muestra la relación con su madre. La canción narra cómo su madre confeccionó un abrigo con retazos, y aunque los demás niños se burlaban de ella, Parton entendía su verdadero valor. "Now I know we had no money, but I was rich as I could be", canta, reflejando su amor y aprecio por su madre.

1973: "Jolene"

Quizás una de las canciones más reconocibles de Parton, "Jolene" fue inspirada en una experiencia personal. Parton escribió esta canción sobre una cajera de banco que mostraba un interés especial en su esposo. La letra, que expresa inseguridad y vulnerabilidad, ha resonado con millones de oyentes.

1974: "I Will Always Love You"

Este sencillo se convirtió en un clásico, especialmente tras la famosa versión de Whitney Houston. Originalmente, Parton escribió esta canción para Porter Wagoner antes de dejar su programa. La canción ha tenido múltiples interpretaciones, pero la de Houston se destacó por su éxito en las listas de popularidad.

1980: "9 to 5"

La canción que Parton escribió para la película homónima no solo la lanzó a la fama como actriz, sino que también se convirtió en un himno de la lucha por la equidad salarial. Con un sonido vibrante, la canción captura la esencia de la vida laboral de las mujeres en esa época.

1983: "Islands in the Stream"

Esta colaboración con Kenny Rogers es otro ejemplo de su talento. La canción, escrita por los Bee Gees, se ha convertido en un clásico del pop y del country, destacando la armonía entre ambos artistas.

1999: "The Grass Is Blue"

En su álbum de 1999, Parton ofreció una mirada introspectiva con esta canción, que refleja la lucha y el dolor personal. La letra cruda y emocional resuena profundamente con los oyentes.

2014: "Blue Smoke"

Parton, en "Blue Smoke", nos lleva a su hogar de infancia, evocando nostalgia y belleza en su letra. La canción es un testimonio de su habilidad para contar historias a través de la música.

La música de Dolly Parton trasciende generaciones y géneros, estableciéndose como un pilar de la cultura musical. Su legado perdurará a través de sus canciones y las historias que estas narran.