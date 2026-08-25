FOTO: Falleció Dolly Parton, la icónica estrella de la música country, a los 80 años en Nashville

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. — La icónica cantante, compositora y actriz Dolly Parton ha fallecido a los 80 años. Según un comunicado emitido por su publicista, Parton murió en paz el martes en su hogar en Nashville. Su trayectoria musical incluye clásicos como "Jolene", "Coat of Many Colors" y "I Will Always Love You", que en conjunto han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo y superado los 1.000 millones de reproducciones en línea. La noticia de su fallecimiento ha desatado una avalancha de homenajes, dado que Parton era considerada una de las figuras más queridas de la música, trascendiendo generaciones y fronteras.

A continuación, algunos de los homenajes destacados:

Estrellas de la televisión y el cine rinden homenaje a Dolly

La actriz Jamie Lee Curtis expresó que Parton fue "un gran ejemplo para todos nosotros". Por su parte, el actor y productor Seth MacFarlane, quien trabajó con ella en "The Orville", destacó que su "bondad, generosidad y autenticidad eran evidentes desde el primer momento". La actriz Patricia Heaton simplemente comentó: "Qué regalo. Qué pérdida".

Una lista de reproducción con sus mejores canciones

Dolly Parton fue más que una artista; su legado cultural es vasto. Desde "Just Because I’m a Woman" en 1968 hasta "Blue Smoke" en 2014, su música ha dejado una huella imborrable. La comunidad musical y sus fans continúan celebrando su obra a través de listas de reproducción que recogen sus grandes éxitos.

Reflexiones sobre su vida y legado

El director ejecutivo del Salón de la Fama del Country, Kyle Young, comentó que el legado de Parton no se mide solo en su fama, sino en la humanidad que demostró a lo largo de su vida. "Era una campeona de la igualdad y la alfabetización", añadió Young, destacando su impacto positivo en la sociedad.

Por otro lado, el presidente Donald Trump también rindió homenaje a Parton, describiéndola como "una de las mejores cantantes de country, y mucho más allá". Anunció que las banderas de Estados Unidos ondearían a media asta en su honor durante una semana.

Su sobrino, Bryan Seaver, enfatizó que Parton abrió puertas para muchos músicos y soñadores, diciendo: "Con su ejemplo, creímos que todo era posible".

Parton, quien también fue filántropa y fundadora de la Imagination Library, dejó un legado que va más allá de la música, tocando la vida de innumerables personas. Su figura vibrante y su capacidad de conectar con el público la han convertido en un ícono eterno.