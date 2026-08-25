Descubren vestigios de un hospital del siglo XVI en Lima que atendía a marineros

LIMA — Un grupo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento significativo en el corazón de la capital peruana, donde se han encontrado los vestigios de un hospital que data del siglo XVI. Este hospital, conocido como el del Espíritu Santo, estaba destinado a atender a marineros enfermos que arribaban a los puertos del Pacífico, durante la época en que Perú era una colonia española.

Las excavaciones, ubicadas a escasas cuadras del palacio presidencial y de una de las principales avenidas de Lima, han revelado muros, pisos y varios entierros humanos. El arqueólogo coordinador de la obra, Ernesto Olazo, indicó que se han hallado "los vestigios que se creían desaparecidos" de este hospital, así como de una iglesia que oficiaba misas para los enfermos. La existencia de este hospital fue documentada por cronistas españoles que escribieron sobre la fundación de Lima en 1535.

Entre los hallazgos se incluyen el ingreso de la iglesia y dos muros laterales construidos con piedra, ladrillo y adobe, unidos con cal, arena y agua. Además, se encontraron seis entierros humanos dentro de estructuras rectangulares, que se presume pertenecían a enfermos. Uno de los esqueletos hallados tenía cerca de las manos un candil de cerámica, utilizado para iluminarse con velas en la oscuridad, según lo indicado por Olazo.

De acuerdo a la crónica del sacerdote jesuita español Bernabé Cobo, el hospital fue fundado en la década de 1570 por un marino de origen griego, Miguel de Acosta, y tenía capacidad para atender hasta 70 pacientes. Olazo explicó que los marinos contribuían con descuentos en sus remuneraciones para el mantenimiento del hospital, lo que funcionaba como una especie de seguro médico de la época.

Las excavaciones, que se espera continúen durante varios meses, se llevan a cabo cerca de la casa de Santa Rosa de Lima, la primera santa católica nacida en América, quien fue canonizada en 1671 por el papa Clemente X.

Diversos arqueólogos independientes que han investigado el periodo colonial de Perú, que abarca desde el siglo XVI hasta el XVIII, coinciden en que era habitual encontrar hospitales adyacentes a iglesias, donde los enfermos podían escuchar misa. En el transcurso de las excavaciones, se han descubierto baldosas de barro cubiertas con un esmalte opaco blanco, decoradas con pigmentos minerales. En el piso se observa una flor de seis pétalos, cuyas puntas están elaboradas con huesos de animales, una práctica también registrada en otros edificios históricos de Lima.

El Hospital del Espíritu Santo operó hasta poco antes de 1821, año en que se proclamó la independencia de Perú. Las razones detrás de su cierre no están claras. Entre los siglos XVI y XVIII, Lima contaba con 14 hospitales, donde los pacientes eran segregados según su origen, condición y oficio, incluyendo hospitales para leprosos, esclavos, indígenas, mujeres pobres y mendigos. Según el censo colonial de 1791, la población de Lima ascendía a casi 63.000 personas.