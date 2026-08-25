Dolly Parton, su vida en citas: reflexiones de una icónica artista en entrevistas con AP

FOTO: Dolly Parton, en sus propias palabras: entrevistas con AP a lo largo de décadas

La Associated Press tuvo la oportunidad de conversar con Dolly Parton en numerosas ocasiones durante su prolífica carrera, que abarcó más de cinco décadas. La artista, que falleció a los 80 años en Nashville, compartió pensamientos sobre su vida, su carrera y su legado. A continuación, se presentan algunas de sus citas más memorables, recopiladas por la periodista musical Maria Sherman.

Julio de 1979, sobre su incursión en Hollywood para "9 to 5"

"Nunca me consideré una estrella de cine. Sabía que sería una estrella, pero como cantante o autora de canciones o de libros o de poesía. Quería ser una artista famosa y usar ropa llamativa, pero cantar en películas no era una de mis ambiciones. Mi familia vivía en las montañas y no veíamos películas".

"No puedo interpretar un papel, pero si me permiten ser yo misma, entonces puedo hacerlo. Si me encuentran una historia que me permita ser yo, entonces me interesa; si no, no".

Octubre de 1979, sobre un beso con el presidente Jimmy Carter en la Casa Blanca

"Mi esposo también quiere una foto de esto".

Diciembre de 1980, evaluando su actuación en "9 to 5"

"En algunas partes estuve muy bien. En otras estuve muy normal y en otras estaba… (sacando la lengua). En general, para ser la primera vez, me sentí orgullosa".

Diciembre de 1981, en el set de "The Best Little Whorehouse in Texas"

"Admito que tuve algunas dudas sobre el título de la película. Al fin y al cabo, mi abuelo era predicador, y yo misma soy una persona espiritual. No quería hacer nada que pudiera considerarse ofensivo. Luego vi la obra y me di cuenta de que era simplemente una diversión buenísima, de esas para zapatear".

Julio de 1985, sobre la inauguración de Dollywood

"Es algo de lo que quiero sentirme orgullosa: preservar la herencia de las Montañas Humeantes en lugar de que Hollywood nos retrate como suele hacerlo".

Mayo de 1992, sobre su esposo Carl Dean y la felicidad

"Fue amor a primera vista. Veo gente que me llama la atención todo el tiempo. Solo que nadie me ha hecho girar la cabeza tanto como él".

Marzo de 1999, sobre cantar con Emmylou Harris y Linda Ronstadt

"Nos encanta cantar. Te pasas toda la vida esperando encontrar esas voces compatibles. Es como hacer el amor. ... Me encanta. De verdad. Me emociona muchísimo. Cuando vibra, es bueno. En ese sentido, es como el sexo. No lo pelees".

Agosto de 2002, sobre el legado de Elvis en el este de Tennessee

"No creo que alguna vez se apague. Muchos lo consideran como una figura religiosa, como Jesús. … No sé cómo explicarlo, pero está ahí, es real, y a la gente le encanta".

Abril de 2004, sobre no retirarse nunca

"Seré como Bob Hope, de gira cuando tenga 100 años. Me encanta estar ocupada. ... Nunca me voy a retirar. Espero caer muerta en medio de algún gran evento o de alguna gran canción que esté cantando. Entonces dirán: ‘Bueno, se fue feliz y haciendo lo que ama’".

Abril de 2004, sobre su actuación en una entrega de premios tras el show de Super Bowl de Janet Jackson y Justin Timberlake

"No va a haber ningún ‘desperfecto de vestuario’ esta noche. No se supone que lo haya, no está planeado. Pero con lo ajustada que está mi ropa, quién sabe qué puede pasar. Si pasa, voy a arrasar con las primeras tres filas".

Marzo de 2008, sobre iniciar su propio sello, Dolly Records

"Lo veo como una inversión. Pensé: ‘He ganado suficiente dinero. Puedo darme el lujo de invertir un poco en mí misma’".

Mayo de 2009, sobre recibir su doctorado honoris causa

"¡Solo piénsenlo, soy la Dra. Dolly! Así que cuando la gente diga algo sobre ‘doble D’, estarán pensando en algo completamente distinto".

Abril de 2010, sobre 25 años de Dollywood

"Siempre pensé que, si llegaba lejos o tenía éxito en lo que me había propuesto hacer, quería volver a mi parte del país y hacer algo grande, algo que trajera muchos empleos a esta zona. Y, efectivamente, tuve suerte, Dios fue bueno conmigo y las cosas salieron bien".

Julio de 2010, sobre Miley Cyrus

"Soy su hada madrina. … Estoy muy orgullosa de ella. No necesita mis consejos, pero a menudo me pide información y consejos, y yo le digo lo que sé; pero creo que la chica está yendo muy bien sin mí".

Diciembre de 2018, sobre escribir "I Will Always Love You"

"La gente siempre me dice: ‘Pensé que esa era la canción de Whitney. No sabía que tú la escribiste. Pensé que la escribió ella’. Y yo les digo: ‘Ella puede quedarse con el crédito. Yo me quedo con el efectivo’".

Octubre de 2022, sobre su labor benéfica

"No lo hago para llamar la atención. ¡Pero miren! Estoy recibiendo mucha atención por hacerlo. ... Yo solo doy desde el corazón. Nunca sé qué voy a hacer ni por qué lo voy a hacer. Solo veo una necesidad y, si puedo cubrirla, entonces lo haré".

Noviembre de 2023, sobre hacer un álbum de rock

"Simplemente no pensé que hubiera hecho lo suficiente en el mundo del rock como para que me consideraran, para que me incluyeran en el Salón de la Fama del Rock & Roll cuando hay tantos grandes artistas de rock que ni siquiera están en el Salón de la Fama del Rock & Roll. ... Iban a incluirme de todos modos, así que lo acepté con elegancia. Pero pensé: ‘Bueno, voy a tener que ganarme el puesto… me lancé a eso como un pato sobre un escarabajo de junio’".

Noviembre de 2024, sobre su álbum familiar y su legado

"Mi abuelo solía decir, cuando me hice famosa, decía: ‘Bueno, ella salió llorando en la tonalidad de re’. Creo que todos lo hicimos".

"Espero que muchas de mis canciones duren tanto. Y espero que me recuerden como alguien que intentó hacer algo bueno en el mundo y dejó, ya saben, algunas cosas buenas".

Mayo de 2025, sobre aferrarse a la fe tras perder a su esposo Carl Dean y ser una superestrella

"Soy una persona de fe, y de verdad creo que algún día voy a volver a verlo. Y lo veo todos los días en mis recuerdos y en mi corazón, y en todas las cosas que solíamos hacer y en todo lo que construimos juntos. Uno tiene que aprender, más o menos, a hacer nuevos planes — pero esa es la parte más difícil".

"No pienso en mi vida en términos de ‘superestrella’. Solo soy una chica trabajadora. Siempre digo, y es verdad, que soy un caballo de trabajo que parece un caballo de exhibición. Pero tengo que mantenerlo todo y disfruto de todo. Mi esposo siempre decía: ‘Si alguien nació para ser una estrella, eres tú’".

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Las citas se recopilaron a partir de entrevistas, incluidas las realizadas por los periodistas de AP Maria Sherman, Gary Gerard Hamilton y Glenn Gamboa, así como por los fallecidos Bob Thomas y Frank Cormier, y el experiodista de AP Mike Cidoni Lennox.