Cuidado: el demo falso de Grand Theft Auto VI es en realidad malware

En la espera del tan anticipado Grand Theft Auto VI, un juego de mundo abierto centrado en el crimen, algunos miembros de la comunidad gamer han sido blanco de cibercriminales en el mundo real.

Los aficionados aún esperan el lanzamiento del juego más de una década después de la salida de GTA 5. Ahora, tras múltiples retrasos de GTA 6 y con algunos fanáticos desesperados por cualquier noticia, los hackers han encontrado una oportunidad perfecta para atacar a los gamers ansiosos.

Los cibercriminales han creado sitios web falsos que suplantan a Rockstar, el desarrollador detrás de GTA 6. Estos sitios publicitan un demo jugable de GTA 6 —pero no existe un demo legítimo. Una vez que el desprevenido gamer hace clic en el botón de descarga en el "Play Now", descarga un archivo que parece un instalador de juego, pero en realidad es malware, según la compañía de ciberseguridad Malwarebytes.

El malware es un roba información diseñado para encontrar y tomar las contraseñas, cookies y sesiones iniciadas almacenadas en el navegador web de la víctima. Estos ataques pueden, en algunos casos, permitir que los hackers inicien sesión como si fueran el titular de la cuenta, incluso cuando están protegidos por autenticación de múltiples factores.

Tras múltiples retrasos, GTA 6 se espera que se lance el 19 de noviembre de 2026. El jueves, Netflix transmitirá un vistazo extendido del juego, que podría responder algunas preguntas sobre la legitimidad de diversas filtraciones.

Un recordatorio relevante: no descarguen archivos si no están seguros de que provienen de una fuente confiable.