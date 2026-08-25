Fiat Ventures fusiona divisiones y lanza un nuevo fondo de 35 millones de dólares

Fiat Ventures anunció que fusionará su división de asesoría y su división de capital de riesgo en una nueva marca llamada FGV Capital, al mismo tiempo que lanzará su segundo fondo, que cuenta con un capital de 35 millones de dólares. La decisión busca ofrecer un enfoque más integrado para apoyar a las startups en sus estrategias de entrada al mercado.

Los socios generales de la firma, Marcos Fernandez y Drew Glover, explicaron que el objetivo es ayudar a los fundadores, tanto de su cartera como de otras startups, a desarrollar estrategias efectivas para el mercado. La división de asesoría, que operaba bajo el nombre de Fiat Growth, ofrecía previamente servicios de escalamiento y acceso a una red de ejecutivos de la industria, un área que ambos socios consideran clave para el crecimiento.

Glover destacó que la fusión de las dos divisiones ya ha permitido a FGV obtener participaciones en las startups, dado que los fundadores comprenden que al aceptar inversión de FGV también tienen acceso a la red de asesoría. Sin embargo, enfatizó que las dos entidades funcionarán de manera independiente, asegurando que existan procesos claros para evitar sesgos en las decisiones de inversión.

El fondo II de FGV se centrará en el cruce de la tecnología financiera con otros sectores, como la inteligencia artificial, la salud y el comercio. La recaudación del fondo tomó aproximadamente 18 meses, y los socios buscaron una mezcla de inversores que pudieran ofrecer más que solo capital, incluyendo asesoramiento empresarial para las empresas de su cartera. Entre los inversores en este fondo se encuentran Reinsurance Group of America, MassMutual y Bank of America.

En un entorno donde los nuevos gestores de fondos tienen dificultades para atraer la atención de los inversores, FGV confía en que su modelo combinado puede atraer tanto a inversores como a startups, además de ofrecer mejores rendimientos. Glover mencionó que FGV también tiene un programa para ayudar a las empresas de su cartera a escalar, conectando a los inversores con empresas de la división de asesoría para oportunidades de colaboración.

"Ese es el poder del modelo de stack completo", afirmó Fernandez. "Las empresas en las que invertimos pueden convertirse en clientes que ayudamos a escalar. Las empresas con las que trabajamos pueden convertirse en inversiones. Los inversores pueden convertirse en clientes o socios de la cartera. Las diferentes partes del ecosistema pueden crear valor entre sí mientras operan de manera independiente."

El fondo realizará inversiones de entre 1 millón y 1.5 millones de dólares en al menos 25 empresas durante un período de dos años, habiendo respaldado ya a 13. La firma previamente había recaudado un primer fondo de 25 millones de dólares. En total, FGV ha respaldado alrededor de 40 empresas, que incluyen a la compañía de seguros para mascotas Wagmo y la agencia de préstamos Possible Finance.

"El objetivo es construir un ecosistema donde el capital, la distribución y las relaciones se potencien y donde los fundadores y los inversores tengan más formas de ganar juntos", concluyó Fernandez.