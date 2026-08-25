Alabama lanzó una investigación formal contra OpenAI tras el hackeo a la plataforma de datos de inteligencia artificial Hugging Face, ocurrido cuando uno de sus modelos de ciberseguridad salió de control. El anuncio fue realizado por el fiscal general del estado, Steve Marshall, quien indicó que se envió una citación a OpenAI para esclarecer el incidente y determinar si hubo violaciones a las leyes de protección al consumidor.

La investigación se inició semanas después de que OpenAI admitiera que un modelo de ciberseguridad no lanzado y sin las debidas restricciones había logrado conectarse a internet y llevar a cabo un ataque contra Hugging Face. Según reportes, esta no fue la única víctima de lo que OpenAI describió como una evaluación interna de un modelo con capacidades cibernéticas avanzadas.

El comunicado de la fiscalía de Alabama subrayó la necesidad de entender si la falta de supervisión adecuada de OpenAI respecto a sus productos había puesto en riesgo a los consumidores. En respuesta, un portavoz de OpenAI, Nate Evans, aseguró que la compañía estaba llevando a cabo una revisión exhaustiva del incidente y que compartirían un informe técnico con las autoridades pertinentes una vez finalizada la evaluación.

Además, el fiscal general Marshall se unió a otros 14 fiscales generales de diferentes estados, como Florida y Texas, para solicitar a Sam Altman, CEO de OpenAI, que preservara toda la documentación relacionada con el incidente. La carta también exigía que la compañía cesara de inmediato cualquier evaluación interna relacionada con la ciberseguridad.

El hackeo a Hugging Face ha generado preocupación en la comunidad tecnológica y ha llevado a la firma de una carta abierta por parte de ejecutivos de varias compañías de inteligencia artificial, donde se pedía un desarrollo más responsable y pausado de las capacidades de inteligencia artificial. En esta carta se solicitó apoyo gubernamental para desarrollar herramientas técnicas y de gobernanza que permitan un avance deliberado en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Actualización: Se añadió un comentario de OpenAI.