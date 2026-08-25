Airbound, la startup india que revoluciona el transporte con drones, consigue 37 millones de dólares

Airbound, una startup india dedicada a la construcción de drones autónomos, logró recaudar 37 millones de dólares en una nueva ronda de financiamiento, con el objetivo de hacer que el transporte de mercancías a través del aire sea tan económico como el transporte por carretera. La ronda de financiamiento, correspondiente a la serie A, fue liderada por Greenoaks, con la participación de DoorDash, Lachy Groom, Lightspeed India Venture Partners y Humba Ventures.

Menos de un año atrás, Airbound había recaudado 8.65 millones de dólares en una ronda de semillas. Con esta nueva inversión, la startup, que tiene tres años de vida, ha acumulado cerca de 50 millones de dólares en financiamiento total.

Airbound y otras startups del sector argumentan que los drones pueden trasladar ciertos productos de manera más rápida y económica que los vehículos terrestres. Sin embargo, el transporte de drones todavía se encuentra lejos de alcanzar la escala y versatilidad del transporte por camiones.

Para cerrar esta brecha, Airbound se enfoca en rediseñar sus aeronaves, haciéndolas más competitivas con el transporte terrestre. Según su fundador y CEO, Naman Pushp, los aviones convencionales gastan mucha energía transportando su propio peso en lugar de la carga, lo que encarece el vuelo, especialmente para cargas más pequeñas. Airbound busca construir drones de vuelo vertical que pesen menos que la carga que transportan.

El dron actual de Airbound, llamado TRT, pesa alrededor de 3.3 libras y puede llevar aproximadamente 2.2 libras de carga. La próxima versión, que se encuentra en desarrollo, se espera que pese unas 6.6 libras y pueda transportar hasta 11 libras.

La startup utiliza un diseño de dron tipo cohete, que despega y aterriza verticalmente en posición vertical antes de cambiar a vuelo horizontal. Pushp mencionó que Airbound planea mantener el despegue y aterrizaje vertical incluso mientras desarrolla aeronaves más grandes, para evitar depender de pistas de aterrizaje.

"Queremos construir un mundo donde todo tenga paridad de costos con el transporte por camión", afirmó Pushp.

Fundada en 2023, Airbound ha completado más de 13,000 vuelos autónomos en las ciudades del sur de India, Bengaluru y Guntur. Esto incluye más de 1,000 vuelos con la red hospitalaria Narayana Health, donde sus drones transportan muestras diagnósticas entre instalaciones de salud.

La startup utiliza un solo dron activo en la ruta de Narayana, volando muestras diagnósticas alrededor de 2.5 millas en aproximadamente siete minutos. Las mismas muestras pueden tardar de tres a cinco horas en ser transportadas por camión, considerando el tiempo de espera para agrupar suficientes muestras para el transporte por carretera, según Pushp.

Esta asociación se está expandiendo para incluir el nuevo hospital Banashankari de Narayana en Bengaluru, que fue diseñado sin un laboratorio de diagnóstico o banco de sangre en el lugar, y en su lugar dependerá de los drones de Airbound para conectarse con instalaciones centralizadas.

Red de drones en tres ciudades

Airbound tiene como objetivo crear una red de entrega de drones que conecte tres ciudades en el estado de Andhra Pradesh. La startup firmó un acuerdo con el gobierno estatal, con el objetivo eventual de realizar 10,000 vuelos diarios para entregas de comercio minorista, comercio electrónico y atención médica. Para alcanzar esta meta diaria de vuelos, se requerirán entre 250 y 1,000 aeronaves, dependiendo de la longitud de las rutas, aunque Pushp espera que el número se acerque a 250.

El acuerdo no implica un contrato o subsidio gubernamental, dijo Pushp, añadiendo que el gobierno de Andhra Pradesh está trabajando con Airbound en el marco regulatorio necesario para habilitar la red. La startup espera generar negocios de empresas que la utilicen para entregas.

Otras startups indias, como Skye Air Mobility y TSAW Drones, ya están construyendo negocios de logística aérea, mientras que otros fabricantes de drones indios, como Garuda Aerospace, también han explorado casos de uso de entrega. Sin embargo, Pushp argumenta que Airbound busca construir las aeronaves que otras redes logísticas podrían usar en el futuro, en lugar de intentar convertirse en el operador de entrega más grande.

"Ese es el papel de Boeing: ser la aeronave en la que las aerolíneas de todo el mundo confían, no la aerolínea misma", afirmó.

Airbound diseña y fabrica sus aeronaves en una instalación de 43,000 pies cuadrados en Bengaluru, donde mantiene el trabajo en el fuselaje y otros sistemas clave internamente. Aunque Pushp se negó a revelar su capacidad de producción o cuántas aeronaves ha construido hasta ahora, dijo que la fabricación no será el cuello de botella a medida que Airbound escale.

Pushp señaló que el mayor cuello de botella es la regulación, especialmente obtener aprobaciones para operaciones más allá de la línea de visión (BVLOS), una certificación que permite a los drones volar más allá de la vista directa de un operador y es fundamental para operar redes de entrega a gran escala.

Estas limitaciones regulatorias también han limitado la capacidad de Airbound para convertir sus vuelos en ingresos comerciales significativos. Además, la startup sigue siendo en general pre-ingresos, a pesar de contar con un equipo de más de 150 empleados.

"El objetivo es ser un gigante en unas pocas décadas, no generar ingresos lo antes posible", concluyó Pushp.